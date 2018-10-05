台星國際藝術交流展在台中文心玉市-天目城登場

2018年10月05日 15:42 工商 曾麗芳

新加坡油畫大師黃意會、陶藝大師陳德興與台灣國際抽象畫大師鄧志浩，在台中天目城舉辦3人聯展。（圖／曾麗芳）

巍藝術新聞大家長顏國明表示，華巍第一次主辦國際藝術交流，感謝台中天目城全力支持。（圖／曾麗芳）

「天地人高峰匯-台星國際藝術展」5日起於台中天目城開展。（圖／曾麗芳），

加坡大師黃意會和抽象畫大師鄧志浩共同彩繪音箱。（圖／曾麗芳）

策展人賴慕芬說，台星首次藝術交流展，希望藉由此次活動，將新加坡藝術家推向全世界。（圖／曾麗芳）

台星兩國人文藝術交流向來密切，加上響應新南向，華巍藝術新聞及台中天目城共同主辦「天地人高峰匯-台星國際藝術展」，邀請新加坡油畫大師黃意會、陶藝大師陳德興兩位國際級大師，與台灣國際抽象畫大師鄧志浩，在台中「文心玉市」-天目城舉辦3人聯展，期盼台灣藝術界也可向星國深厚藝文底蘊學習，兩國藝文圈更加緊密結合，共同走向國際舞臺，呼應政府推動新南向政策以人為本的核心精神。

主辦單位-華巍藝術新聞的大家長顏國明院長表示，華巍第一次主辦國際藝術交流，感謝台中天目城全力支持，為台灣民眾帶來美好的藝術饗宴，響應中央推動新南向政策，不僅是經濟面向，更重要的是透過文化互相交流，希望帶動市民美感覺醒，激盪出不同風格的藝術火花和全新的文化視野。這些作品所表現出的獨特多元化意義，具有教育目的，希望能直接性衝擊到，不論是學生、教授還是藝術家的眼界。

天目城董事長李姿慧表示，第一次把這具有人文藝術氣息的展場跟華巍藝術合作，讓廣大群眾能夠一同欣賞國際級大師的系列創作:，藉此次的《天地人高峰滙 —台星國際藝術展》邀請到諸位國際級大師來臺展出，讓大家重新思考，藝術所帶給人們的重要性。

本次展覽名為《天地人高峰滙 —台星國際藝術展》，近七十餘件國際級大作展出，誠摯的希望透過此次交流展出，將星國的文化發展、地域和環境種種不同於台灣人文藝術，藉由本次藝術展之交流互動，彼此激盪共同創造自我價值，提升國際競爭力，互相成長，放眼全球的藝術境界。

主辦單位之一的天目城總監高信傑表示，天目城5樓200坪廣闊的展覽空間，首度讓台星藝術工作者可以自由的在天目城大展身手，很榮幸邀請到台灣與新加坡知名藝術家(鄧志浩、黃意會、陳德興)三位大師，三人聯合展出百號以上的畫作作品與精美陶藝藝術品，三人亦師亦友相惜多年，首次在台灣3人聯展，肯定會讓大家耳目一新、不虛此行。

公益合作的受贈新一代兒童週報和雙語週報總編輯韓國棟說，主辦單位把藝術品銷售金額的部分捐出，共同推廣偏鄉閱讀。感動主辦單位對學習弱勢學生的支持，讓這次展出更添教育溫暖。

新加坡黃意會大師表示，和台灣有很深的淵源，過去與三毛以及藝文界交流甚深，30年多也去過「蘭嶼」，印象深刻，此次為台星交流而作，黃意會大師喜歡台灣濃濃的人文藝術。

新加坡陳德興陶藝大師，除了是新加坡陶會會長也是特聘的聯合國陶藝大使，日前帶從台北帶25位各國藝術大師來參訪，每位參訪藝術家都驚艷不同一般展場，活潑有趣。陳大師感謝給我們這交流機會。

最後由兼具音樂家與畫家身份的大師鄧志浩，在會場現場吉他吟唱起來，充滿熱情的天籟之聲，高亢波折的嗓音，接著由新加坡陶人工會會長也是聯合國陶藝大使的陳德興，在節奏感十足的樂音下輕輕撥弄他的缽，沉靜的缽療，呈現天地人融潤飽滿的空曠恣意，蕩氣迴腸中但見身心靈萬若沈靜。

最後，現場兩個令人震撼的大音箱，高170cmx87cm共34個喇叭姬一國音響大師親自手工製做，現場由新加坡大師黃意會和抽象畫大師鄧志浩共同彩繪，拉開天地人為期兩個月的展期。

這次台首次藝術交流展，也誠摯的希望藉由此次活動，將新加坡藝術家推向全世界，並拓展全球知名度，也把台灣的人文藝術產業國際化。

(工商 )