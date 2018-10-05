10年前沒有的行業！這群人不到30歲身價破億

近年來「電競玩家」成為最夯的新興職業。（資料照/莊舒仲攝）

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中時電子報
/ 綜合報導

過去被認為「走路有風」的行業恐怕要重新洗牌，近年來電競產業蓬勃發展，10年前沒有的「電競玩家」成為最夯的新興職業，這一批不到30歲的人，可能因為贏得一場國際級比賽，身價瞬間破億！

根據美國財經媒體CNBC報導，來自新加坡、現年28歲的《街霸4》世界冠軍何坤賢，從小出生貧困，小時候只能設法用省下的零用錢玩街頭的遊戲機台，何坤賢說：「18歲的時候，電競選手根本不存在。」沒想到有一天竟然會以電玩為職業，成為1場比賽賺進數十萬美元的電競選手。

過去幾年，專業電競選手才真正成為一種職業，專門賽事提供的獎金也愈來愈高，今年8月舉行的《Dota 2》2018國際邀請賽，總獎金達2550萬美元（約7.85億元台幣）。市場研究機構Newzoo預測，今年電競產業產值將達9.056億美元（約278.85億元台幣），2020年將成長至14億美元（約431.09億元台幣）。

不過，電競選手的訓練與傳統運動很像，現年21歲的足球遊戲「FIFA 19」職業選手托賓表示，為了演練遊戲戰術，他與教練同住，而且他還會上健身房，確保體能及心智都在備戰狀態。托賓說，電競選手的職業壽命與一般運動員一樣短，因為隨著年齡增長，反應及思考能力會逐漸衰退，你的手腳會漸漸不如21歲時那般俐落，所以電競選手在30歲前後退休是很常見的。

(中時電子報)

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