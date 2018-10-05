惡男擦撞婦人肇逃 警數小時內逮人

2018年10月05日 15:43 中時 黃國峰

擦撞婦人倒地，汽車駕駛卻不聞不問，逕自駛離，65歲李姓婦人，倒在地上無力爬起，眼睜睜的看著肇事車輛揚長而去，中市警局第四分局交通分隊小隊長簡名漢據報，調閱附近監視器畫面，依車牌通知肇事人55歲張男到所說明，全案詢後依觸犯公共危險罪（肇事逃逸）移送台中地檢署偵辦。

員警調查，日前下午3時，李婦騎乘電動自行車在大墩路與大墩14街口時，與同行的小貨車發生擦撞，李婦倒地，右側手腳有多處擦傷，但肇事車輛撞人後並沒有停下來關心被害人。

李婦騎電動自行車與張男的小貨車發生擦撞，李婦倒地，張男有稍微停下來，隨後卻加速逃離。（黃國峰翻攝）

警方調閱監視器，發現張男駕車與李婦碰撞，經比對張男車輛右側確實有擦撞痕跡，張男辯稱因不知有發生碰撞才沒有停下來。但李婦指出，當時因為全身無力站不起來，眼睜睜著看著張男車輛在前方有稍微停下來，卻又馬上開走，明明就知道撞到人了，卻未留下來處理，感到相當生氣。所幸員警僅數小時內就找到肇事者，讚警察效率真高。

交通分隊分隊長顏志明呼籲，發生交通事故時，務必留在現場等待員警處理、協助通報救護車進行救護，即使因傷勢輕微或當下只有車損，雙方都無意願報警，也要留下姓名、電話等聯絡方式。

(中時 )