名牌按摩椅燒毀豪宅 義美董娘求償3377萬只獲賠206萬

2018年10月05日 15:55 中時 李文正

義美食品董座位在陽明山的獨棟住宅，2011年10月因OSIM（傲勝公司）價值21萬的按摩椅起火，導致住家2樓起火，OSIM雖賠償350萬慰撫金，但董娘歐瑞雲表示，家中400萬鋼琴、古董字畫、重新裝潢費，以及懲罰性賠款1000萬，向OSIM上游製造商FAMILY INADA請求3377萬賠償，經士林地院審理，認定起火點確實是按摩椅電線，且因使用說明書提到，不使用要拔起電源，合議庭判決，歐負擔百分之10的責任，判決製造商需賠償義美董娘206萬餘元，可上訴。

義美食品董娘與先生、兒孫、媳婦同住陽明山一棟3層樓的住宅，2009年購買花費21萬多購買OSIM按摩椅，2011年10月15日，家中2名佣人、嬰兒在1樓，聞到2樓有燒焦味，上樓查看發現擺放在客廳的電動按摩椅起火，導致家中400萬鋼琴遭火災燒燬、藝術家李義弘、吳繼濤的水墨畫受損、大薄胎碗受熱裂開，裝潢等物損害不計其數，3樓擺放古董的房間都遭燻黑，歐向日本製造商公司請求3377餘萬賠償。

製造商主張，起火可能是電風扇、或是其他電器短路，要求歐拿出殘骸讓法院鑑定，購買的OS-7880型號按摩椅，內部的配線也不是原本的配線，懷疑有不可告人的隱情，按摩椅設計上並無瑕疵，製造商不願再額外支付任何的賠償金。

日本製造商甚至主張，台灣的火災調查欠缺標準作業程序，正確性堪慮，公信力明顯不足，經過消防員噴水後，已經無法辨識起火點，還要求董娘將已經採證後丟棄的殘骸拿給法院作鑑定。

經合議庭傳喚北市消防局火災調查人員出庭，證明依照「火流」方向，確定自按摩椅內部起然，向內燒熔後，再往外燃燒，判定火災是按摩椅內部電源配線短路而引發。但製造商在事發後2015年7月進行實驗，證明有保險絲設計，若按摩椅有瑕疵只有冒煙，不會起火，但合議庭認為，無法證明與案發按摩椅是相同的電路安全設計。

合議庭認為，起火點確實是按摩椅的電線短路，並非如吸煙、遭竊盜縱火等其他因素，OSIM的上游製造公司要負擔百分之90的責任，依照歐提出的損害賠償，法院判決FAMILY INADA要賠償21萬按摩椅折舊後的費用、古董、字畫、玉雕清潔和裝潢費，總計206萬。

(中時 )