台灣、新加坡藝術聯展 推動文化南向交流

2018年10月05日 15:44 中時 林欣儀

「天地人高峰滙」聯展以《易經》意涵為主題，集結台灣、新加坡藝術家作品，即日起開展。(林欣儀攝)

配合新南向政策，藝文界也出力！推動藝文交流，台灣抽象畫大師鄧志浩與新加坡陶藝大師陳德興、新加坡油畫大師黃意會共同攜手，將=以古籍《易經》意涵為主題，即日起於台中天目城舉辦「天地人高峰滙」聯展，盼賦予天、地、人新的定義。

聯展開幕活動中，主辦單位特別準備長180公分的喇叭，由黃意會與鄧志浩共同彩繪，為為期2個月的展期揭開序幕。這次聯展共展出70多件國際級創作，分別以鄧志浩、陳德興、黃意會的創作詮釋《易經》中講述的天、地、人，主辦單位說，盼透過展覽達到天圓地方、取法天地、文化匯聚目地。

黃意會在致詞時指出，過去與作家三毛及台灣藝文界交流很深，30年前也去過蘭嶼，與台灣有深厚的淵源，最喜歡台灣濃厚的人文藝術。身為聯合國陶藝大使的陳德興日前還特地帶25位各國藝術大師到會場參訪，與台灣藝文界交流。

兼具畫家與音樂家身分的鄧志浩則在展覽會場中拿起吉他自彈自唱，其高亢波折的嗓音吸引許多民眾駐足。主辦單位顏國明表示，盼透過這次國際藝術交流為台灣民眾帶來美好的藝術饗宴，讓新南向政策不在經濟面、也藉由文化交流，帶動美感覺醒。

(中時 )