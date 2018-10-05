台灣、新加坡藝術聯展 推動文化南向交流

參加聯展的藝術家現場彩繪創作，吸引許多人駐足觀賞。(林欣儀攝)

友善列印
中時
「天地人高峰滙」聯展以《易經》意涵為主題，集結台灣、新加坡藝術家作品，即日起開展。(林欣儀攝)

配合新南向政策，藝文界也出力！推動藝文交流，台灣抽象畫大師鄧志浩與新加坡陶藝大師陳德興、新加坡油畫大師黃意會共同攜手，將=以古籍《易經》意涵為主題，即日起於台中天目城舉辦「天地人高峰滙」聯展，盼賦予天、地、人新的定義。

聯展開幕活動中，主辦單位特別準備長180公分的喇叭，由黃意會與鄧志浩共同彩繪，為為期2個月的展期揭開序幕。這次聯展共展出70多件國際級創作，分別以鄧志浩、陳德興、黃意會的創作詮釋《易經》中講述的天、地、人，主辦單位說，盼透過展覽達到天圓地方、取法天地、文化匯聚目地。

黃意會在致詞時指出，過去與作家三毛及台灣藝文界交流很深，30年前也去過蘭嶼，與台灣有深厚的淵源，最喜歡台灣濃厚的人文藝術。身為聯合國陶藝大使的陳德興日前還特地帶25位各國藝術大師到會場參訪，與台灣藝文界交流。

兼具畫家與音樂家身分的鄧志浩則在展覽會場中拿起吉他自彈自唱，其高亢波折的嗓音吸引許多民眾駐足。主辦單位顏國明表示，盼透過這次國際藝術交流為台灣民眾帶來美好的藝術饗宴，讓新南向政策不在經濟面、也藉由文化交流，帶動美感覺醒。

(中時 )

10年前沒有的行業！這群人不到30… 商總提議颱風天補班 勞團嗆：勞…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。