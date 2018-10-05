商總提議颱風天補班 勞團嗆：勞工是次等公民？

全國商業總會向政府提案，要求未來颱風假勞工應該另外補班，勞團嗆「勞工是次等公民嗎？」圖為山竹颱風帶來災情。（楊漢聲翻攝）

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全國商業總會向政府提案，要求未來颱風假勞工應該另外補班。對此勞團認為颱風假應該「一體適用」，而非一國兩制，且按照現有法律規定雇主已可不給付未出勤勞工薪資，卻還要進一步要求勞工補班，怒批「難道在私人企業工作的勞工是次等公民嗎？」勞動部則表示未來會再視情況調整。

商總召開會員大會，會中通過「未來颱風假勞工應補班」提案，主張此作法可不傷害產業競爭力，同時也能降低地方政府決策壓力，商總將向政府正式提案。

對此全國產業總工會秘書長戴國榮表示，「颱風假應該一體適用」，當各縣市政府宣佈停班停課時，表示當天天氣狀況若勞工出勤可能會有安全疑慮，因此私人企業也應該跟進，同時主張「雇主除應照放颱風假，也必須比照公部門、給付當日薪資」。

戴國榮表示，勞動部公告的「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」內明訂雇主不可因勞工未出勤而對其給予不利行為，如補班、扣全勤獎金等，商總卻要求補班，他怒嗆「難道私人企業勞工是次等公民嗎？」

戴國榮也說，颱風假一年平均放不到3天，企業應負起社會責任，若勞工願意在颱風天出勤應加倍給薪與補休，不出勤也該正常給薪。但是在勞工不出勤、企業不給薪的前提下，又要求勞工另外補班，「非常不合理」。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，由於目前是由行政院人事總處訂定適用公務員的「天然災害停止上班及上課作業辦法」，勞動部再根據該辦法訂定適用一般勞工的「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，因此若未來人事總處該辦法有修改的話，勞動部也會視情況調整修改要點。

勞動部次長施克和表示，尊重商總提案訴求，但也建議商總除了站在雇主角度提案外，也應去了解並斟酌工會、勞工、勞團與學者專家的看法。

(中時 )

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