8旬老翁回金門故鄉 3炷香遲來100餘年

2018年10月05日 15:55 中時 李金生

祖籍在金門盤山的80歲老人翁卓慶（前）帶著家人「小三通」回到故鄉尋根。（李金生攝）

這3炷香讓祖先等了100多年，翁卓慶老先生感慨萬千。（李金生攝）

翁氏宗親以辦喜事的心情，迎接翁卓慶一行人來到。（李金生攝）

翁卓慶老先生哽咽說道：「「今天，總算完成阿公和父親的遺願！」（李金生攝）

翁卓慶老先生帶著家人回到祖先興建的百年古厝。（李金生攝）

祖籍在金門盤山的80歲老人翁卓慶帶著家人「小三通」回到故鄉尋根，在立委楊鎮浯和宗親的協助下，循著當年阿公走過的路，找到曾經兩岸烽火洗禮的老家，在下堡翁氏宗祠插上讓祖先等了百餘年的3炷香，哽咽說道：「我們回來了！」

1914年，翁卓慶的阿公翁高綿因生活困難，毅然帶著2個10餘歲的兒子離開盤山故鄉，搭船飄洋過海「落蕃」赴印尼蘇門答臘謀生，56歲那年不幸客死異鄉。

後來，翁家在印尼異鄉經過2代打拚，生意做得有聲有色，翁卓慶的父親翁文茂曾以華僑身分返金，但原先獨自在家鄉過日子的阿嬤李玉蘭已經改嫁，只得悵然返回印尼僑居地，隨著兩岸隔絕對峙，從此未能再與金門親人聯繫。

從小就跟著父親在異鄉討生活的翁文茂，晚年十分思念故鄉，不斷叮囑兒子翁卓慶一旦局勢改變，要帶著子孫回金門認祖歸宗。

後來，因為印尼排華而遷住大陸福州的翁卓慶，心中始終牢記著父親的遺願，2014年曾隨金門同胞聯誼會返金尋根，但因沒有門路加上時間匆忙，而未能如願。

今年6月翁卓慶透過管道寫信給立委楊鎮浯，請求協助尋親，儘管他所提供的姓名只是3代口耳相傳，並無準確的讀音和寫法，但在楊鎮浯金門服務處副主任翁克強及翁氏宗親會總幹事翁自保的努力下，仍循族譜找到他在盤山翁氏的根系。

翁卓慶帶著家人一行7人「小三通」抵金，一來到盤山故鄉，看到與自己長得相像的87歲堂哥翁炳輝，直覺告訴自己：「是的，沒錯！」

翁氏宗親會理事長翁國得說，翁高綿、翁文茂和家人在海外事業有成，回故鄉蓋了一幢至今仍是全村最美的大洋樓和3間雙落四合大厝，早年家裡還有好幾個來自廈門的婢女，其中1人嫁給駐地上校團長，後來還成為將軍夫人，至今仍為鄉親津津樂道。

金廈海域潮來潮又往，說不完的悲歡離合故事。遵循故鄉古禮在祖先牌位前上香跪拜的翁卓慶老先生，雙眼泛著淚光說道：「今天，總算完成阿公和父親的遺願！」

(中時 )