燒毀測速照相機的兇手抓到了! 原來他是因為這個原因...

2018年10月05日 16:06 中時 程炳璋

台南市南區永成路往台86線道路，1日凌晨2時許一部全市開罰最多件的路邊測速照相機遭人縱火燒毀，警方5日逮到曾姓縱火嫌犯，一反外界臆測嫌犯是被拍照開單到受不了，曾嫌過去未在此被開過紅單，他供稱是因測試朋友改裝車，飆破120公里被拍到，擔心吊銷駕照，異想天開才燒了照相機。

37歲的曾男家住仁德區，家中經營小吃店，29日晚上駕駛朋友的改裝車，在永成路測試車況，在限速60公里的到路上，時速一度飆破120公里，遭到路邊一支測速照相機拍下。

縱火燒測速照相機的曾姓男子（長袖外衣者）坦承在警方秀出證據畫面後坦承犯案（程炳璋翻攝）

根據道路交通管理處罰條例，汽車駕駛人行車速度超過規定最高時速60公里，不但可處罰鍰6000元至2萬4000元，還須吊扣汽車牌照3個月。

因為車子是朋友所有，曾男擔心被拍到照片會害朋友吊銷駕照，討論之後，竟異想天開想放把火燒掉測速照相機，毀掉相機內的照片。

他1日凌晨2時許，趁四下無人，騎機車到測速照相桿旁，套上淋汽油的輪胎，再點火焚燒，台南市消防局獲報前往撲救，但該支測速照相機已燒毀無法使用。

曾男作案後已為神不知鬼不覺，警方卻立刻調到監視器畫面，鎖定他犯案，5日上午將他逮捕歸案，發現他並未如外界臆測，是不滿被測速照相機拍照取締，他過去在當地尚未有被拍照開單取締的紀錄。

他一開始全盤否認，看到畫面後才鬆口坦承縱火，犯案動機卻讓專案人員錯愕。

台南市交通大隊表示，被燒毀的測速照相機造價248萬，今年取締超速6000多件，為國庫賺進900多萬，是全市「業績」最好的測速照向桿，修復經費需40萬，將向肇事者求償。

曾男犯案得不償失，除了罰單照繳，汽車牌照吊扣，還須賠償相機修復費用，並吃上毀損罪與公共危險罪，遭警方移送台南地檢署偵辦。

(中時 )