保姆簽約率達6成3 衛福部：供給量已飽和

2018年10月05日 16:11 中時 林周義

托育準公共化政策緩衝期滿，衛福部社家署統計，至10月1日止，保姆簽約率達63.81%，托嬰中心簽約率則達87.19%，共可收托5萬7814個0-2歲的寶寶。衛福部政務次長呂寶靜表示，目前的供給量飽和，對於市場需求仍未滿足的地區，政府已利用「前瞻基礎建設計畫」佈建公共托育家園，預計在2022年達到440家，盼提供家長更多元的選擇。

各縣市的保姆簽約狀況，以連江縣簽約率最高，達100%，其次為彰化縣88.74及台南市86.43%；簽約率最低的縣市則為新竹縣，佔33.82%、苗栗縣42.71及新竹市43.84%。呂寶靜表示，各縣市收費上限不一，某些收費較高的縣市簽約速度較慢，仍透過地方政府溝通中。

而簽約的托嬰中心狀況，台南市、宜蘭縣、苗栗縣、屏東縣、澎湖縣、基隆市、嘉義市、金門縣、連江縣均達100%；嘉義縣的簽約率則是0%。社家署署長簡慧娟解釋，嘉義縣僅有一家托嬰中心，該托嬰中心以融合共制的概念經營，因仍需考量多方意見而未簽約。

即便目前的送托供需已飽和，仍有地區的需求未能滿足，因此政府佈建採平價收費，照顧比為1比3的公共托育家園，預計1年完成80家，並在2022年達到440家。社家署也預計在5年內將送托率由10%提升至20%，以因應少子化現象。

針對托育補助的領取，社家署表示，將孩子送托準公共化保姆、托嬰中心的家長，若在9月20日前送件，縣市政府將於9月底給付；若在9月21日至10月10日送件，則在10月15日撥付；10月11日至20日間送件者，則在10月底前撥付。呂寶靜表示，未完成簽約者，家長先領2500元，待簽約後會再補上差額，目前已有近4萬家長完成送件。

目前仍有家長抱怨沒有領到托育補助，社家署表示，各個縣市的行政作業都需時間，需核對各項資料，才會出現領取時間的落差。至於某些縣市出現沒簽約保姆的家長被要求「凍結」兩個月補助的狀況，呂寶靜表示會再向地方瞭解狀況。

截至10月1日，簽約保姆量共1萬4876人，佔63.81%；簽約托嬰中心量共783家，佔87.19%。另外，育兒津貼總申請案共24萬4027件，已達預估總案量26萬5977件的9成。

(中時 )