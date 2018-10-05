周海媚二度參加電視金鐘 搭配張軒睿當頒獎人

周海媚來台參加電視金鐘頒獎人。（蘇蔓攝）

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52歲的周海媚身材保持依舊。（蘇蔓攝）

第53屆電視金鐘將在明晚登場，5日進行最後總彩排，港星周海媚受邀擔任頒獎人，將與張軒睿一起頒發「戲劇新進演員獎」，今特地飛來台進行彩排，主辦單位把張軒睿照片拿給他看，讓她忍不住大呼：「好帥！」

周海媚睽違許久沒來台，這回來台最懷念就是台灣的小吃老天祿鴨舌頭與鼎泰豐小籠包，她透露，這兩樣美食是之前在台發唱片或拍戲，每回來台都必吃的東西，鴨舌頭還曾一次買了5、6盒，都是自己親自去排隊，享受吃平民美食的樂趣。

她在戲劇《香蜜沈沈燼如霜》劇中飾演大反派的天后，該戲播出後，遭觀眾罵翻，因而關閉微博網頁，對此她也說：「我本來就不愛上網，3年前就想關閉微博，只是當時經紀人與身邊友人都反對，才沒有關！」這回因演反派被觀眾罵翻，才選擇關閉網頁，她表示：「自己反對網路言語暴力，觀眾不該因太入戲，而亂罵人又不負責任，才會讓我做出這個決定。」

周海媚日前才剛完成《新倚天屠龍記》，劇中飾演大反派的滅絕師太，相較於24年前她在《倚天屠龍記》劇中飾演「周芷若」的楚楚可憐形象，簡直判若兩人，對此她也說自己沒有想太多，「之前我演『周芷若』時才20幾歲，現在我52歲，總不能還叫我再去演那樣的角色吧！」她認為，身為演員不同年齡演不同的角色，對演員來說也是一個挑戰與嘗試。

(中時 )

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