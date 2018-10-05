李奧納多監製《羅賓漢》 找來泰隆艾格頓露肌肌

2018年10月05日 16:10 中時 潘鈺楨

泰隆艾格頓（左）扮演俠盜英雄「羅賓漢」。（CATCHPLAY提供）

奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）繼《華爾街之狼》（The Wolf of Wall Street）後，再度親自擔任監製的商業鉅作《羅賓漢崛起》（Robin Hood）。李奧納多說：「能夠親自參與傳奇電影的誕生，相當榮幸。」以電影《金牌特務》（Kingsman）紅遍全球的性格男星泰隆艾格頓（Taron Egerton）則成為影史上第6位在大銀幕扮演俠盜英雄「羅賓漢」的演員，泰隆艾格頓說：「《羅賓漢崛起》將會是你看過最搖滾、最幽默也最爽的羅賓漢電影。」

在最新公布的電影《羅賓漢崛起》預告中，可看到原本身為貴公子的泰隆，如何透過嚴格特訓，讓自己成為帶領人民奪回正義的俠盜英雄，而傾囊相授的恩師「小約翰」傑米福克斯（Jamie Foxx）與看似黑化的傑米道南（Jamie Dornan），精湛演出亦讓影迷血脈賁張。為戲勤練健身的泰隆，在接受訓練時裸露上半身，露出了精壯結實的胸肌，被網友瘋喻「四大最狂羅賓漢」，包括史上最年輕、史上最性感、史上身材最好、史上最痞等四最，泰隆艾格頓日前接受訪問時則說：「能飾演羅賓漢，是我從小的夢想，在求學時演話劇，我都很渴望能得到這個角色，所以這次能出演我很爽，也藉機注入一些自己對這個角色的熱情，希望能讓觀眾感受前所未見的羅賓漢。」

電影描述主角如何從一位貴公子變為傳奇英雄、反抗暴政的過程，搭配犀利的射技，刺激又節奏明快的打鬥、爆破場景，讓《羅賓漢崛起》與以往的羅賓漢電影大為不同。年輕的羅賓漢（泰隆艾格頓 飾）參加十字軍東征後回到家鄉，本以為能安穩度日，卻目睹在暴政統治下，社會充斥犯罪和酷吏，人民在政府暴行下叫苦連天。為了找回和平，羅賓漢聯手正義的夥伴，試圖對抗這群暴虐、腐敗的官吏和貴族，重建美麗家園。電影將於11月30日在台上映。

(中時 )