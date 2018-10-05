一日城鄉交流遊學 二林興華國小熱情接待「同校」貴客

來自北市文山區的興華國小造訪彰化縣二林鎮的偏鄉小校興華國小，一同體驗積木課程。(謝瓊雲翻攝)

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兩校學生一起進行戶外教學體驗二林的特色農業，親手種下一株蘭花。(謝瓊雲翻攝)
在老師與志工媽媽帶領下一起進行烘焙課程，體驗自己製作烘烤小餅乾。(謝瓊雲翻攝)
二林興華國小六年甲班16名學童正在加緊趕工製作法式小甜點「瑪德蓮」。(謝瓊雲翻攝)
為了籌措北上遊學的旅費，這些手工瑪德蓮6日將在二林圖書館「二林文化季」活動中擺攤販售。(謝瓊雲翻攝)

台北市文山區興華國小在校長陳文祥帶領下，來到彰化縣二林鎮興華國小，進行一天的城鄉交流遊學活動，二林鎮興華國小小朋友們滿懷期待與興奮的心情，熱情招待這群「同校」師兄姊。雙方並約定下次還要交流互訪，二林興華國小也將在6日登場的二林文化季活動中，義賣法式甜點「瑪德蓮」籌措北上旅費。

城鄉交流遊學活動，六年甲班洪脩喆以陶笛演奏揭開迎賓序幕，緊接著還有舞蹈社、小提琴社的同學演出一首首動人的舞蹈和音樂，來歡迎這群遠道而來的小貴客。

上午校方先安排兩校孩子一起上烘焙課程，在老師和志工媽媽指導下，親自揉麵粉、烤餅乾，現煮扁食、燕丸，一同體驗興華特有的積木課程。下午大夥再一同到社區裡的紅龍果園摘紅龍果，再到附近的興家洋菇栽培場，了解洋菇的栽培過程，最後再至翠禧蘭花園親手栽種一棵蘭花，讓台北市學童帶回去種植，滿載而歸。

二林興華國小校長莊世雄表示，未來二林鎮興華國小也要北上拜訪台北市興華國小，讓兩校的孩子，體驗不一樣的學習場域；除了參訪友校交流，預計還將前往天文館、科教館、兒童樂園等地。

他說，六年甲班共16名學生，為了籌措旅費，除了平時學生做資源回收的基金，最近也全力製作法式甜點，準備在6日二林鎮立圖書館「二林文化季」活動中擺攤義賣，讓參與民眾感受到孩子們的「手作溫度」，若販賣所得仍不足，才會在對外進行募款，申請公益團體贊助。

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