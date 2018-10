槍與玫瑰11月登台 加碼釋出限量座位票

2018年10月05日 16:11 中時 潘鈺楨

睽違台灣九年的金屬搖滾樂傳奇樂團槍與玫瑰(GUNS N’ ROSES)即將於11月17日二度來台開唱,此次演唱會最大看點就是創始成員合體的經典陣容,自五月亞洲巡演消息公布之後,台灣場門票熱賣也讓樂團驚訝在台灣竟然有這麼多歌迷在等待他們,於是要加碼送出珍貴的VIP禮盒和站上舞台拍照的機會,並且釋出更多座位區票券,誓言要讓歌迷這次演唱會經驗真的此生無憾。

台灣場座位區門票在開賣後瞬間秒殺,網路上求票聲浪不斷,主辦單位特別與國外製作方溝通協調,調整硬體配置,釋出更多座位票券,希望可以讓歌迷們都能一同共襄盛舉。目前尚有少量搖滾區票券熱賣中,提醒想買座位區的歌迷們自10/5起可隨時上拓元售票系統關注是否有票券釋出,千萬不要錯過最後搶票機會,更不要購買非官方售票系統上面來路不明的票券,以免危害自身權益。

此次演唱會將長達至少三小時,歌迷如要搭乘高鐵或捷運等大眾交通工具,請提前注意末班車時間,或預先妥善安排交通住宿。

曾在歐洲場與門票一同販售的全球限量槍與玫瑰VIP禮盒,包裝精緻與內容物之豐富,造成歌迷搶購,槍與玫瑰特別為台灣歌迷準備了四組限量禮盒,只要於10月5日至10月31日之間,上傳一支影片證明你對槍與玫瑰的愛勝過任何人,不限影片內容呈現形式,發揮創意讓世界看到你的搖滾魂有多強烈,就有機會把這組禮盒帶回家,得獎者將可參加後台巡禮,還可以在開演前站在槍與玫瑰的演唱會舞台上拍照留念。(詳細活動辦法請見Live Nation Taiwan官方粉絲頁)

限量票券購票資訊如下 :

【GUNS N’ ROSES NOT IN THIS LIFETIME TOUR LIVE IN TAIWAN 槍與玫瑰2018台灣演唱會】

演出時間/地點 : 2018/11/17 (六) 7PM桃園國際棒球場

票價 : NT$6,800/ NT$5,800/ NT$4,800(完售)/ NT$3,800(完售)/ NT$2,800/ NT$1,800/ NT$800

活動與售票資訊 : www.livenation.com.tw

*請於購票25小時前至拓元售票網站完成加入會員及手機號碼驗證,新舊會員皆須完成此驗證程序,方可購票。

**搖滾區站席不需序號,請依工作人員指示依序入場。

***搖滾區站席為人身安全起見,七歲以下與身高未滿110公分及孕婦請勿購票入場。

****入場須配合嚴格安檢,嚴禁後背包,詳細規定與辦法請關注活動官網。

