台南》民進黨推出各區議員聯合競選策略 參選議員認無實質效果

2018年10月06日 07:03 中時 程炳璋

民進黨台南市黨部最近拋出各區聯合競選策略，在各區掛上黨提名的所有市議員看板，有地方議員實際上卻不看好，認為這次選舉台南採高額提名，大家拼選情都自顧不暇，「怎可能合作？」

民進黨從中央到地方展開聯合競選策略，由黨部花錢做看板，找各縣市市長與黨提名的各區市議員參選人合照，開始分區掛上聯合競選看板，宣傳以「母雞帶小雞」的方式，加強每區的黨籍議員參選人合作競選。

這項競選策略在台南實施後，遭不少地方議員認為效果不彰，直言這次選舉對民進黨有執政包袱，選局大環境已不佳，綠營整體形象選票大量流失，在台南又採高額提名，大家害怕被擠掉，彼此競爭搶票，互挖牆角都來不及，怎可能合作？

民進黨台南市黨部雖喊出聯合競選口號，作法淪為掛上同區黨籍參選人看板，沒有後續聯合競選活動，實質效益不大。

有地方議員私下表示，民進黨部還未提到參選人配票問題，同區同黨各參選人，現階段因為競爭激烈，彼此間各跑各的，很少聯繫，根本不管聯合競選議題，並對這次選舉要在台南推動配票策略，認為很難成功。

民進黨台南市黨部認為，掛看板只是聯合競選策略一環，「團結」才是民進黨主要用意，這是民進黨的強項，以此方式才能讓年底選舉席次極大化。

(中時 )