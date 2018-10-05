《菜鳥新移民5》迎來新鄰居 溫明娜、吳恬敏成閨蜜

2018年10月05日 16:23 中時 潘鈺楨

影集《菜鳥新移民》全新第五季，迎來另一個華裔美國人家庭，晉升老鳥的「黃家人」終於不再是社區唯一華裔家庭。不過看似完美的新鄰居，究竟是敵是友？令人期待。

《菜鳥新移民》開播至今4年多，製作人坦言當初沒人想過，這部以華裔美國人為主角的影集能得到這麼多迴響，每一季他們都做出不一樣的嘗試，飾演「虎媽」潔西卡的女主角吳恬敏（Constance Wu）今年主演電影《瘋狂亞洲富豪》在全球的票房成功，也讓他們更添信心。

在《菜鳥新移民》第五季，最大事件就是社區搬來另一個華裔美國人家庭，由《神盾局特工》（Agents of S.H.I.E.L.D.）溫明娜（Ming-Na Wen）、《格林》（Grimm）雷吉李（Reggie Lee）及電影《瘋狂亞洲富豪》歐陽萬成（Jimmy O. Yang）飾演一家三口。

溫明娜宛如「亞洲歐普拉」聰明且有許多絕佳點子，根本是潔西卡夢寐以求的「華人閨蜜」，雷吉李則跟黃家老爸一樣熱愛典型美國文化，諸如牛排、美國派等，他們的天才兒子歐陽萬成更有著16歲進入哈佛就讀的輝煌紀錄，看似完美的新鄰居，卻彷彿藏有不可告人的秘密。

《菜鳥新移民》製作人表示，自從黃家搬入這「全白社區」就一直引頸期盼能有其他華裔鄰居，現在真的發生了，會帶來什麼樣的劇烈衝擊誰也不知道，「只因為我們是同個種族，就必須當朋友嗎？雙方會立刻產生連結，還是不止如此呢？」一切都值得期待。

對於第五季的到來，吳恬敏興奮表示：「一切都要感謝觀眾的支持，我們正透過這個作品創造屬於我們的歷史。」飾演黃家老爸路易斯的藍道爾朴（Randall Park）也不敢置信的說，近20年來都沒有一部像《菜鳥新移民》的影集，「我們就這樣不斷發展下去，現在到達第五季，真的太瘋狂了」。

《菜鳥新移民》全集數皆可在FOX+平台一網打盡，全新第五季於10月6日與美國同步上架。除了《菜鳥新移民》，包括全新一季的《夏威夷之虎》(Magnum P.I)、《住院醫師》(The Resident)以及《美國好聲音》(The Voice)也都在FOX+與美國同步。

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(中時 )