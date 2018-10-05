金馬影展「性別越界」 巴黎男妓來台分享經歷

2018年10月05日 16:26 中時 潘鈺楨

《寂寞離航中》細膩捕捉女性幽微的情慾變化。（金馬影展提供）

金馬影展多年來關注同志議題的「性別越界」單元，本屆選映來自巴黎、巴拉圭、祕魯、肯亞和揭開好萊塢同志秘辛的五部精彩同志電影，一同見證無遠弗屆的真摯情感。其中，法國導演卡米爾維達那克入選坎城影展影評人週的《野放動物》（Sauvage），深入描繪巴黎男妓恣意展露的肉體慾望與內心孤寂，其中飾演愛上同行直男的主角、《BPM》法國帥哥新星費力克斯馬利托，也確定來台和影迷分享拍攝經歷。

以及兩部關注不同世代的女同志作品，包括一舉贏得柏林影展最佳女演員銀熊獎、亞佛雷德鮑爾獎、影評人費比西獎的《寂寞離航中》（The Heiresses），藉由巴拉圭一對相戀多年的女同伴侶被迫離開舒適圈，卻也意外展開新生的故事，細膩捕捉女性幽微的情慾變化。而因描述同志情誼而遭肯亞政府禁演的《螢光下，戀上妳》（Rafiki），則將鏡頭聚焦在兩位家庭互為政敵的肯亞少女，要以她們動人的青春戀情，對抗社會的流言蜚語，戲裡戲外都為備受壓迫的肯亞同志權益發聲。

秘魯新銳導演阿瓦羅德加多阿帕里西奧驚豔影壇的《安地斯噤戀》（Retablo），則藉由兒子視角，揭開祕魯傳統人偶藝術家深藏多年的祕密，詩意捕捉蒼鬱山間的壓抑情感，帶來難得一見的祕魯同志電影。還有一部影迷必看的紀錄片《好萊塢風流祕辛》（Scotty and the Secret History of Hollywood），藉由高齡九十歲的好萊塢傳奇皮條客史考特包爾斯口述，揭開卡萊葛倫、凱薩琳赫本、喬治庫克、查爾斯勞頓等一代傳奇影人的同志祕史。

而近年吸引樂迷觀賞的「音樂啟示錄」單元，除了先前公布重現傳奇鄉村歌手布萊茲佛利的《留住醉後一首歌》，以及講述俄國音樂先鋒維克多崔的《夏》，這回更獻上紀錄英國饒舌天后M.I.A.的《革命／嘻哈／M.I.A.》（Matangi/ Maya/ M.I.A.），以及一探「Bassa Nova之父」巴西傳奇樂手喬安吉巴托芳蹤的《轉角遇見Bassa Nova》（Where are you, João Gilberto?），一邊聆聽悅耳曲目，一邊深入大師生命歷程。還有美國獨立導演布雷特海利的喜劇《怦然心動的節拍》（Hearts Beat Loud），透過一對熱愛音樂的父女對照，為日漸凋零的實體唱片行和興盛的音樂串流平台，做出精闢的世代註解，找來尼克奧佛曼和東尼克莉蒂精彩對戲，新生代女星凱爾西克萊蒙又演又唱，令人驚豔。

2018金馬影展將於11月8日至25日在台北舉行，10月27日舉辦選片指南，10月28日開始售票，更多影展消息請見金馬官方網站及臉書粉絲頁。

(中時 )