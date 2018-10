金馬影展「性別越界」 巴黎男妓來台分享經歷

2018年10月05日 16:26 中時 潘鈺楨

《寂寞離航中》細膩捕捉女性幽微的情慾變化。(金馬影展提供)

金馬影展多年來關注同志議題的「性別越界」單元,本屆選映來自巴黎、巴拉圭、祕魯、肯亞和揭開好萊塢同志秘辛的五部精彩同志電影,一同見證無遠弗屆的真摯情感。其中,法國導演卡米爾維達那克入選坎城影展影評人週的《野放動物》(Sauvage),深入描繪巴黎男妓恣意展露的肉體慾望與內心孤寂,其中飾演愛上同行直男的主角、《BPM》法國帥哥新星費力克斯馬利托,也確定來台和影迷分享拍攝經歷。

以及兩部關注不同世代的女同志作品,包括一舉贏得柏林影展最佳女演員銀熊獎、亞佛雷德鮑爾獎、影評人費比西獎的《寂寞離航中》(The Heiresses),藉由巴拉圭一對相戀多年的女同伴侶被迫離開舒適圈,卻也意外展開新生的故事,細膩捕捉女性幽微的情慾變化。而因描述同志情誼而遭肯亞政府禁演的《螢光下,戀上妳》(Rafiki),則將鏡頭聚焦在兩位家庭互為政敵的肯亞少女,要以她們動人的青春戀情,對抗社會的流言蜚語,戲裡戲外都為備受壓迫的肯亞同志權益發聲。

秘魯新銳導演阿瓦羅德加多阿帕里西奧驚豔影壇的《安地斯噤戀》(Retablo),則藉由兒子視角,揭開祕魯傳統人偶藝術家深藏多年的祕密,詩意捕捉蒼鬱山間的壓抑情感,帶來難得一見的祕魯同志電影。還有一部影迷必看的紀錄片《好萊塢風流祕辛》(Scotty and the Secret History of Hollywood),藉由高齡九十歲的好萊塢傳奇皮條客史考特包爾斯口述,揭開卡萊葛倫、凱薩琳赫本、喬治庫克、查爾斯勞頓等一代傳奇影人的同志祕史。

而近年吸引樂迷觀賞的「音樂啟示錄」單元,除了先前公布重現傳奇鄉村歌手布萊茲佛利的《留住醉後一首歌》,以及講述俄國音樂先鋒維克多崔的《夏》,這回更獻上紀錄英國饒舌天后M.I.A.的《革命/嘻哈/M.I.A.》(Matangi/ Maya/ M.I.A.),以及一探「Bassa Nova之父」巴西傳奇樂手喬安吉巴托芳蹤的《轉角遇見Bassa Nova》(Where are you, João Gilberto?),一邊聆聽悅耳曲目,一邊深入大師生命歷程。還有美國獨立導演布雷特海利的喜劇《怦然心動的節拍》(Hearts Beat Loud),透過一對熱愛音樂的父女對照,為日漸凋零的實體唱片行和興盛的音樂串流平台,做出精闢的世代註解,找來尼克奧佛曼和東尼克莉蒂精彩對戲,新生代女星凱爾西克萊蒙又演又唱,令人驚豔。

2018金馬影展將於11月8日至25日在台北舉行,10月27日舉辦選片指南,10月28日開始售票,更多影展消息請見金馬官方網站及臉書粉絲頁。

