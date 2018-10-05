爆冷！伊拉克性奴女鬥士和剛果婦科醫生共獲諾貝爾和平獎

2018年諾貝爾和平獎得主頒給剛果人權鬥士穆克維吉(Denis Mukwege) 與伊拉克人權女鬥士穆拉德（Nadia Murad）。（圖／擷取自諾貝爾官方推特）

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中時電子報
諾貝爾和平學獎直播現場

今年諾貝爾和平獎大爆冷門，由剛果婦產科醫生、人權鬥士穆克維吉(Denis Mukwege) 與伊拉克人權女鬥士穆拉德（Nadia Murad）共同獲得。他們兩人過去都曾獲得諾貝爾提名，今年他們以終止性暴力，讓女性不再淪為戰爭犧牲品，一舉拿下本年度的和平獎。

2018年諾貝爾和平獎得主剛果人權鬥士穆克維吉(Denis Mukwege)。（圖／擷取自諾貝爾官方推特）
2018年諾貝爾和平獎得主伊拉克人權女鬥士穆拉德（Nadia Murad）。（圖／擷取自諾貝爾官方推特）

諾貝爾評審委員會認為，他們最大的貢獻，就是致力終止利用性暴力為戰爭武器與武裝衝突。委員會認為，女性佔了人口的一半，但卻經常淪為戰爭的犧牲者。他們兩人都為女性權益貢獻良多。

1993年出生的穆拉德是伊拉克少數民族，2014年她成功逃離伊斯蘭國（IS）控制，自此成為雅茲迪人權鬥士。2016年穆拉德成為首位聯合國人口販賣倖存者尊嚴親善大使。（圖／擷取自諾貝爾官方推特）

現年25歲的穆拉德，1993年出生於伊拉克少數種族的農民之家。她是一位雅茲迪（Yazidi）人權活動人士，早在2016年就曾獲得諾貝爾和平獎的提名。自從2016年9月以來，她便擔任聯合國人口走私倖存者尊嚴組織（Dignity of Survivors of Human Trafficking of the United Nations, UNODC）的親善大使。

剛果人權醫生穆克維吉長期以來專門治療遭反叛軍輪姦的女性。據統計，二次剛果戰爭以來，穆克維吉已治療數以千計遭輪姦的受害女性，他一天工作18小時，進行多達10次手術。（圖／擷取自諾貝爾官方推特）

穆拉德在2014年被伊斯蘭國（Islamic State）好戰分子綁架，並淪為性奴長達3個月後，才成功脫逃。

她在逃出IS後，便致力於為雅茲迪女性發聲，並發起解放雅茲迪性奴隸運動，她曾在個人臉書上吐露遭凌虐經過，說道IS士兵每天對她性侵，強迫她換上暴露的衣物，甚至虐待她。但是她仍認為不應躲起來暗自療傷，反而一狀告上聯合國安全理事會（United Nations security council），她說：「只有看到那些還在水深火熱的雅茲迪女孩被釋放、雅茲迪族人在世界上有一席之地，以及那些人付出代價，我才算真正找回原本的生活。」

穆拉德將她遭受伊斯蘭國凌辱的故事寫成書籍《倖存的女孩：我被俘虜、以及逃離伊斯蘭國的日子》（The Last Girl: My Story of Captivity, and My Fight Against the Islamic State），該書已於2017年11月出版。

截至目前為止，穆拉德也是今年諾貝爾得獎名單揭曉以來，第3位獲得獎項的女性。

1955年出生，現年63歲的穆克維吉則是一名剛果的婦產科醫生。長期以來，穆克維吉專門治療遭反叛軍輪姦的女性。據加拿大主流媒體《環球郵報》（Globe and Mail）報導，穆克維吉可能是世上治療強暴傷勢首屈一指的專家。

CNN報導，穆克維吉也是剛果Panzi Hospital醫院的創辦人和醫療主任。

二次剛果戰爭（Second Congo War）以來，穆克維吉便治療了數以千計輪姦下的受害女性。其中部分女性受害不只一次。他一天工作18小時，進行多達10次手術。因此，他在國內被視為性暴力受害者的救星。已經成功拯救數千名受難女性。

在諾貝爾獎之前，他2008年已獲得聯合國人權獎肯定，2013年曾獲瑞典優質民生獎（Right Livelihood Award），而2014年獲得歐州議會沙卡洛夫人權獎（Sakharov Prize），另外也曾於2016年獲得首爾和平獎（Seoul Peace Prize）。2016年他名列《時代雜誌》百大最具影響力人士排行榜。

穆克維吉出身牧師之家，在家中9個孩子裡排行老三。當初他之所以習醫，是因為想要為父親祈禱的民眾治病。後來，他在看到剛果有太多女性因為生產導致併發症，又無從獲得專業醫療後，原本擔任小兒科醫師的他決定赴法國昂傑大學（University of Angers）攻讀婦產科。

今年諾貝爾和平獎共有331名個人或團體獲得提名。僅次於2016的376組提名者。

(中時電子報)

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