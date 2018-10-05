爆冷！伊拉克性奴女鬥士和剛果婦科醫生共獲諾貝爾和平獎

2018年10月05日 16:30 中時電子報 何宜玲 、 楊幼蘭 、 吳映璠

諾貝爾和平學獎直播現場

今年諾貝爾和平獎大爆冷門，由剛果婦產科醫生、人權鬥士穆克維吉(Denis Mukwege) 與伊拉克人權女鬥士穆拉德（Nadia Murad）共同獲得。他們兩人過去都曾獲得諾貝爾提名，今年他們以終止性暴力，讓女性不再淪為戰爭犧牲品，一舉拿下本年度的和平獎。

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2018 to Denis Mukwege and Nadia Murad for their efforts to end the use of sexual violence as a weapon of war and armed conflict. #NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/LaICSbQXWM — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2018

2018年諾貝爾和平獎得主剛果人權鬥士穆克維吉(Denis Mukwege)。（圖／擷取自諾貝爾官方推特）

2018年諾貝爾和平獎得主伊拉克人權女鬥士穆拉德（Nadia Murad）。（圖／擷取自諾貝爾官方推特）

Watch the moment the 2018 Nobel Peace Prize is announced.



Presented by Berit Reiss-Andersen, Chair of the Norwegian Nobel Committee. pic.twitter.com/fIv2yWPxE6 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2018

諾貝爾評審委員會認為，他們最大的貢獻，就是致力終止利用性暴力為戰爭武器與武裝衝突。委員會認為，女性佔了人口的一半，但卻經常淪為戰爭的犧牲者。他們兩人都為女性權益貢獻良多。

WATCH LIVE: The announcement of the 2018 Nobel Peace Prize.



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1993年出生的穆拉德是伊拉克少數民族，2014年她成功逃離伊斯蘭國（IS）控制，自此成為雅茲迪人權鬥士。2016年穆拉德成為首位聯合國人口販賣倖存者尊嚴親善大使。（圖／擷取自諾貝爾官方推特）

現年25歲的穆拉德，1993年出生於伊拉克少數種族的農民之家。她是一位雅茲迪（Yazidi）人權活動人士，早在2016年就曾獲得諾貝爾和平獎的提名。自從2016年9月以來，她便擔任聯合國人口走私倖存者尊嚴組織（Dignity of Survivors of Human Trafficking of the United Nations, UNODC）的親善大使。

剛果人權醫生穆克維吉長期以來專門治療遭反叛軍輪姦的女性。據統計，二次剛果戰爭以來，穆克維吉已治療數以千計遭輪姦的受害女性，他一天工作18小時，進行多達10次手術。（圖／擷取自諾貝爾官方推特）

穆拉德在2014年被伊斯蘭國（Islamic State）好戰分子綁架，並淪為性奴長達3個月後，才成功脫逃。

她在逃出IS後，便致力於為雅茲迪女性發聲，並發起解放雅茲迪性奴隸運動，她曾在個人臉書上吐露遭凌虐經過，說道IS士兵每天對她性侵，強迫她換上暴露的衣物，甚至虐待她。但是她仍認為不應躲起來暗自療傷，反而一狀告上聯合國安全理事會（United Nations security council），她說：「只有看到那些還在水深火熱的雅茲迪女孩被釋放、雅茲迪族人在世界上有一席之地，以及那些人付出代價，我才算真正找回原本的生活。」

穆拉德將她遭受伊斯蘭國凌辱的故事寫成書籍《倖存的女孩：我被俘虜、以及逃離伊斯蘭國的日子》（The Last Girl: My Story of Captivity, and My Fight Against the Islamic State），該書已於2017年11月出版。

截至目前為止，穆拉德也是今年諾貝爾得獎名單揭曉以來，第3位獲得獎項的女性。

1955年出生，現年63歲的穆克維吉則是一名剛果的婦產科醫生。長期以來，穆克維吉專門治療遭反叛軍輪姦的女性。據加拿大主流媒體《環球郵報》（Globe and Mail）報導，穆克維吉可能是世上治療強暴傷勢首屈一指的專家。

CNN報導，穆克維吉也是剛果Panzi Hospital醫院的創辦人和醫療主任。

二次剛果戰爭（Second Congo War）以來，穆克維吉便治療了數以千計輪姦下的受害女性。其中部分女性受害不只一次。他一天工作18小時，進行多達10次手術。因此，他在國內被視為性暴力受害者的救星。已經成功拯救數千名受難女性。

在諾貝爾獎之前，他2008年已獲得聯合國人權獎肯定，2013年曾獲瑞典優質民生獎（Right Livelihood Award），而2014年獲得歐州議會沙卡洛夫人權獎（Sakharov Prize），另外也曾於2016年獲得首爾和平獎（Seoul Peace Prize）。2016年他名列《時代雜誌》百大最具影響力人士排行榜。

穆克維吉出身牧師之家，在家中9個孩子裡排行老三。當初他之所以習醫，是因為想要為父親祈禱的民眾治病。後來，他在看到剛果有太多女性因為生產導致併發症，又無從獲得專業醫療後，原本擔任小兒科醫師的他決定赴法國昂傑大學（University of Angers）攻讀婦產科。

今年諾貝爾和平獎共有331名個人或團體獲得提名。僅次於2016的376組提名者。

(中時電子報)