中橫通過行駛客運中巴 一生必走路線將成絕響

2018年10月05日 20:02 中時 王文吉

賠錢的生意照樣做！豐原客運經營19年的幸福巴士路線，因中橫便道開放通行客運中巴，即將調整路線行駛。（王文吉翻攝）

「幸福巴士」6506公車行經海拔3275公尺武嶺，為東亞公路最高點。（王文吉翻攝）

「幸福巴士」6506公車每天只開1班，因路途遙遠，19年來載客率始終低迷不振。（王文吉翻攝）

中橫公路因921地震毀損，豐原客運6506公車為持續服務，借道南投前往梨山，途經合歡山及東亞公路最高點「武嶺」，曾獲選客運旅遊「一生必走的經典路線」第1名。由於「中橫便道」將開放客運中巴，6506公車一旦恢復原路線行駛，「一生必走的經典路線」將成絕響。

921地震造成中橫谷關至德基交通中斷，公路總局另闢臨37便道「青山下線」，僅限特定對象通行。豐客6506公車停駛1年後復駛，起、終點站不變，中途改道南投埔里、合歡山，行經海拔3275公尺武嶺，為東亞公路最高點。

6506公車每天僅有1班，由3名「幸福」司機輪班，余佳德說，這一趟路大概167公里，約需7小時，由於路程遠，乘客並不多；他們除了載運旅客、學童，還肩負傳遞物資、郵務等工作，幫忙送報、幫梨山衛生所送檢體，甚至民眾請託送藥送證件，「能幫的就盡量幫啦！」

充滿濃濃人情味的6506公車，擁有「幸福巴士」美名，曾在2016年獲票選客運旅遊「一生必走的經典路線」第1名，也是全台唯一的「雪地公車」。余佳德表示，每到雪季，車輛要加掛雪鏈，春天則開去武陵，服務賞櫻遊客。

賠錢的生意照樣做！6506公車豐客經理羅乙棋坦言，該路線19年來載客率始終低迷不振，20人座中型巴士很難客滿，遇到天候不佳，空車上山也是常有的事，扣掉補助，每年約虧100多萬元。羅乙祺說，豐客目前經營的92條路線，有高達88條為虧損狀態，比例極高。

除交通部公路總局補助外，豐客另經營遊覽車事業部門、旅行社、車輛檢驗場等，以業外的收入彌補虧損。梨山居民感謝「佛心客運」19年來持續經營「幸福巴士」，讓在距離台中最東邊、最遠的他們，沒有被世人遺忘。

由於「中橫便道」將開放客運中巴，6506公車將恢復原路線行駛，不再改道絕美的高山公路，「一生必走的經典路線」 即將成為絕響。羅乙棋說，最近詢問的人有變多，運量也有微幅成長，但畢竟路程遙遠，還要過夜住宿，許多人詢問後，多半打退堂鼓。

(中時 )