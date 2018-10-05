「花語花博」展多媒材呈現花之美

2018年10月05日 16:41 中時 林欣儀

台中市長夫人廖婉如（左起）與亞大董事林嘉琪觀賞「花語花博」展出作品。（林欣儀攝）

不只看自然的花、也欣賞藝術家畫布上花的姿態！亞洲大學現代美術館迎接2018台中世界花卉博覽會，推出「花語花博」展覽，展出67件花卉藝術創作，另有130件以花為主題的珠寶設計作品，5日宣傳記者會中，台中市長林佳龍夫人廖婉如直呼「這些展品堪稱價值連城」。

廖婉如在亞洲大學校長蔡進發、現代美術館館長李梅齡等人陪同下參觀展場，對展出作品的豐富與難得感到驚嘆。她表示，台中花博不只是看花，更將成為台灣美感運動的起頭，民眾不只在3大園區內與自然花卉接觸，更能透過藝術品與自己、與過去的藝術家對話。

李梅齡介紹，展場中以日本藝術家草間彌生的作品「水仙」作為主視覺設計，其作品量運用圓點為基礎，並以大小各異的圓點串起植物骨架；此外，有「東方馬諦斯」之稱的畫家常玉作品追求極簡，更藉由「花」作為假借的抒情意圖。

此外，出身台中霧峰的藝術家林明弘創作展現台灣在地民間文化、以超扁平繪畫著稱的村上隆創作的「宇宙小花」是與法國精品路易威登跨界合作作品，都值得細細品味。

蔡進發表示，「花」能讓城市更具美感，這場展覽著重於人文內涵的精神素養、展現文化力量，盼藉由「花語花博」展覽帶來有別以往的美學創意。

(中時 )