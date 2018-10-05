民進黨擬採配票策略 游淑慧諷：高嘉瑜一人養活民進黨港湖四席？

圖片來源：國民黨青年部 提供

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中時電子報
綜合報導

關於日前民進黨舉辦內湖、南港聯合競選、聯合配票記者會一事，國民黨內湖、南港市議員候選人游淑慧諷刺，難道民進黨要靠高嘉瑜一人養活港湖四席提名人？

游淑慧説，如今已經是2018年，簡直不敢相信一個號稱民主進步的政黨會公然召開記者會要求配票，這樣的舉動不僅是對投票制度的不尊重，更是對於選民智慧的污衊，選票本該是選民經由理性判斷後的託付，怎麼會成為政黨獲取政治利益極大化的工具？

游淑慧近一步分析，聯合競選的策略，通常發生在老將拉新人，或者平常有聯合服務的默契，以展現團結互助的氣象，這本無可厚非，但這次民進黨港、湖地區的配票策略卻「怪怪」的，明明是老將，卻要年輕的高嘉瑜配票；明明平常看不到人、沒爭取建設的，也要高嘉瑜來配票，怎麼好似高嘉瑜一個女生，要兼負養活一家老小的重責大任？

游淑慧表示，這種配票請求，跟平時不念書，考試要求抄別人的是一樣的；很佩服高嘉瑜吞的下去、而民進黨也提的出來。

游淑慧質疑，通常資深民意代表若有服務、有經營，基層實力應該越來越紮實，為什麼有些人會越選越危險？說到底關鍵就是「平時看不到人」，這樣的候選人在民主的制度下本該自然被淘汰，但若民進黨

此次在港湖地區的配票成功，結果就是讓「不優」的參選人，可以得藉由配票策略的成功運作，轉為「搭便車者」連任（free-rider）。

更可笑的是，哪位被地方人士暗指平時看不到人的現任市議員，居然連政見發表會都勾選「不參加」，簡直是混很大！

游淑慧感嘆，選賢與能本該民主的常態，但是在民進黨的強力配票下，等於強迫港湖地區的支持者「選弱與無能」，民進黨的配票策略最終不僅不會成功，反而會讓港湖的選民看破民進黨的手腳。

(中時電子報)

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