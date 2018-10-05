國慶花車將由亞運國手帶隊 形成國慶亮點

107年國慶花車遊行嘉年華即將登場，各式特色主題花車5日在台北搶先曝光，中華航空的花車尚在進行最後工程，融入國際特色，車上雕塑採用Q版造型，模樣可愛。（中央社）

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張理國

今年國慶花車下午在提前亮相，國慶籌委會祕書長陳宗彥表示，今年國慶雖然只有24輛花車，但今年花車嘉年華遊行將搭配60位亞運國手的隊伍，形成國慶亮點。今年花車當中，台銀的金融巨人相當吸晴，中華電信別出心裁，推出電信寶寶騎乘獨角獸的花車，可惜展出時發生故障，讓現場有點尷尬。

陳宗彥表示，今年的花車遊行將搭配60位亞運國手，在花車隊伍前帶領花車通過主席台前， 11點40分左右花車會在管制區道路衡陽路、忠孝西路、最後繞行回中山南路，回到自由廣場，在經過館前路時會設置英雄鼓廣場，讓民眾為亞運國手加油打氣，透過這樣的形式將花車及亞運英選手英雄隊伍結合在一起，在今年國慶也是一個亮點，希望國人為亞運選手多多加油打氣。

對於去年花車有40多輛，今年只有24輛，陳宗彥表示，去年是6都都有邀請競賽，但今年是採自願方式，所以花車數輛沒有去年那麼多，但今年的花車都非常用心，包括材質及花卉佈置都比去年美麗。

中華電信資深經理林維娟說，今年中華電信的主題是領航創新、點夢成金，由電信寶寶騎乘在創新獨角獸身上，希望融合5G領先技術，包括AI、大數據部分，以4KMOD為核心，來創造建構美好數位生活為概念；不過，在示範展演時，展翅的獨角獸發生小故障，翅膀突然靜止不動，中華電信表示，相關故障經過檢修後，在國慶當天不會有問題。

外交部公眾外交協調會副參事王之化表示，今年外交部的花車主題是「躍升國際，幸福共好」，花車設計包括吉號祥物波鴿、晶片護照、 邦交國，新南向政策，以及跟台灣理今相近的國家國旗及外交部社群媒體的QR CODE，交通部觀光局的花車，則由代言人「喔熊組長」領軍，帶領遊客漫遊全台各地特色小鎮，深度體驗在地傳統文化技藝，融入關山、瑞穗、鹿港、美濃等各地小鎮特色。

值得一提的是，成立百年的台灣銀行今年首度參加花車遊行，整體花車打造十分吸睛，包括大象、老鷹、海豚及孫悟空，傳達經營特質，尤其是全金屬打造的金融巨人，不惜成本，共包括14種國際貨幣符號組成，旋轉的台銀LOGO，則代表不斷前進的動能。

台北市花車是以吉祥物熊讚，態讚化身為飛行員，開著小飛機，花車上還有台北市人文景點地標，包括101、北門、紅樓、摩天輪等等，台北市希望透過熊讚扮演領航員角色，把台北市帶出去，讓世界走進來。

今年桃園捷運公司則是特地打造「美好實現 幸福滿載」花車，桃園捷運國慶花車以桃子及猿猴的桃園意象做為視覺設計重點，透過有故事性的西遊記人物孫悟空為視覺主題，做出騰雲駕霧及72變的角色形象，搭配捷運車廂象徵捷運直達各地的便捷與穿破雲霄的速度感。

(中時 )

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