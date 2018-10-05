真正失控！俄米格-29戰機莫斯科墜毀

2018年10月05日 16:42 中時電子報 楊幼蘭

據俄羅斯衛星網5日報導，消息人士說，一架俄米格-29戰機在莫斯科墜毀。

消息人士說，在戰機墜毀莫斯科科洛姆納（Kolomensky）區之前，兩名駕駛已彈射逃生。

這架戰機隸屬葛羅莫夫飛行研究院（Gromov Flight Research Institute），當天正在進行飛行訓練。聯合飛機製造公司（UAC）發言人說，戰機墜毀原因可能是控制系統故障。

此外，UAC發言人指出，兩名駕駛在墜機前，設法轉移航線，以遠離住宅區。

米格-29戰機近年事故不斷，俄羅斯海軍航空兵一架正在敘利亞外海隨庫茲涅佐夫號航母執行任務的米格-29戰機，2016年11月在返航降落時墜入地中海，駕駛安全逃生獲救。

而今年7月時，一架米格-29戰機在波蘭北部的帕斯文克（Pasłęk）附近墜毀，飛機墜地後隨即炸成火球，而機上的波蘭駕駛已死亡。

事實上，前蘇聯1989年也曾力促中國採購米格-29戰機。不過，到了1990年5月，中國代表團訪問蘇聯，討論採購先進戰機時，看到蘇軍展示米格-29，蘇-27與各式直升機。中國代表團看了戰機展示後，認為蘇-27的作戰半徑較大，加上有電傳飛操系統，以及性能優異的發動機，最後還是堅持買了蘇-27，而不是米格-29戰機。

(中時電子報)