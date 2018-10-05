亞洲大學現代美術館舉辦「花語花博」展覽

2018年10月05日 16:53 工商 曾麗芳

奇美博物館副館長廖婉如（左三）、台中市政府副秘書長郭坤明（左一）、亞大董事林嘉琪（左二）、亞大校長蔡進發（右三）等人，5日參加「花語花博」展覽記者會。（圖／亞大）

迎接「2018台中世界花卉博覽會」11月到來，亞洲大學現代美術館自10月6日至明年4月7日舉辦「花語花博」展覽，以花卉為主題，透過邀約與借展草間彌生、村上隆、常玉、趙無極、林之助等國內外39位知名藝術家、67件花卉畫作、雕塑暨裝置作品，以及130件以花為主題的珠寶藝術設計作品，可望吸引大批喜愛藝文的民眾前來觀賞。

亞大現代美術館5日舉辦「花語花博」展覽記者會，由亞大校長蔡進發主持，3位參展的藝術家呂淑珍、陳智權、薄茵萍與會，現代美術館館長李梅齡特別為台中市長林佳龍夫人、奇美博物館副館長廖婉如、台中市政府副秘書長郭坤明、亞大董事林嘉琪等人導覽介紹。

奇美博物館副館長廖婉如表示，台中花博不同以往的花展，連結綠色生產、自然生態與人文生活，會成為台灣「美感醒覺」運動的起頭，希望台中市在花博後，讓每個人心中的花朵綻放，也很感謝亞洲現代美術館、國立台灣美術館、國立自然科學博物館、國立公共資訊圖書館、國立台灣交響樂團與台中國家歌劇院加入花博行列。

亞大校長蔡進發指出，花是美的化身，有「花」能讓這座城市更具美感，《花語花博》展覽，著重人文內涵的精神素質，展現文化的力量，與亞大創校以來，重視美學教育，開創人文藝術氣息，邁向國際化的綜合大學的目標相同；希望藉由此次「花語花博」展覽，帶來有別以往的美學創意經驗，迎接花博。

「台中世界花卉博覽會最重要的是邀請民眾一起參與！」台中市政府副秘書長郭坤明強調，台中花博自籌備以來，舉辦各種藝文活動暖身，都是邀請各界人土共同參與，讓台中美好的事情一再發生，最近台中市獲得2018國際節慶城市的封號，接著亞大現代美術館舉辦「「花語花博」展覽迎接花博，都是基於「大家一起參與」理念促成的。

亞大現代美術館館長李梅齡介紹此次展覽「亮點」，包括享譽國際知名的藝術家草間彌生，帶來做為展覽主視覺設計的作品〈水仙〉；以超扁平繪畫著稱的村上隆（Murakami Takashi）作品〈LV智慧：宇宙小花〉，是他罕見與法國精品路易威登（Louis Vuitton）跨界合作的作品；早年旅法，用色和構圖都深受中國傳統書法與水墨影響的常玉作品〈磁州窯瓶內的白蓮〉。

值得一提的是，日本藝術家草間彌生（Yayoi Kusama）的作品，運用大量的圓點，作為作品造形的基礎，她所描繪的花，由大小體積各異的圓點串起植物的骨架，造形則是小時候看見餐桌布上紅色花朵樣式的記憶。中國常玉追求畫面的極簡，每件作品都不超過3種的配色選用，「花」對常玉來說，是一種假借形式語意的抒情意圖。出身台中霧峰地區的藝術家林明弘，作品慣用台灣再地民間俗艷的花布圖案，提出可供應台灣文化記憶的作品經驗。

參展藝術家包括草間彌生、村上隆、奈良美智、張大千、方君璧、趙無極、常玉、潘玉良、江賢二、林之助、楊三郎、李石樵、林風眠、廖繼春、顏水龍、林明弘、黃銘昌、吳昊、蘇孟鴻、丁雄泉、奚淞、袁旃、王攀元、席慕蓉、韓舞麟、陳金龍、李光裕、周春芽、陳士侯、李明維、趙少昂、高一峰、陳智權、呂淑珍、薄茵萍、安聖惠、柳依蘭、吳季璁、董承濂。

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