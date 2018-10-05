大城農會掛保證「黃金蟲草蛋」低膽固醇！安心又養生

2018年10月05日 16:57 中時 謝瓊雲

大葉大學、華立生技農場、大城鄉農會產學合作，開發具有蟲草素的黃金蟲草蛋，低膽固醇，安心、健康又養生。（謝瓊雲攝）

有農會產銷履歷掛保證的低膽固醇黃金蟲草蛋！大城鄉農會與大葉大學、華立生技農場產學合作，在蛋雞飼料中添加蟲草素等保健產品，成功研發生產含有蟲草素、多醣體、腺苷的雞蛋，且膽固醇僅一般市售雞蛋三分之一，吃得安心又健康！

大葉大學創新育成中心主任、食品暨應用生物科技學系副教授吳建一，帶領研究生林憶茜、吳柏信、廖翊雲、胡峻儒等人不斷反覆研究測試，餵食週期與頻率，前前後後實驗了一年，才找到最佳的製程配方，讓蛋黃裡檢測出的蟲草素含量穩定。

大城鄉農會總幹事蔡南輝說，國人對雞蛋有諸多迷思，如蛋黃膽固醇太高、蛋黃顏色越紅越好；其實蛋黃富含高密度膽固醇，是俗稱好的膽固醇，偏紅橘色的蛋黃，通常是飼料中添加胡蘿蔔素的結果。

蔡南輝說，彰化縣是全國雞蛋大宗產地，大城鄉農會斥資億元打造水簾式環保密閉雞舍，提供雞隻穩定溫度、濕度、光度的生長環境，新推出的「黃金蟲草蛋」，集結了最好的雞場、最健康的雞、最強的研發團隊，以及最專業的管理，讓民眾能吃得安心。

華立生技農場總經理詹日新說，去年傳出雞蛋殘留戴奧辛事件，重創彰化雞蛋產業，更堅定他打造安心蛋品的決心；借重大葉大學的研發專業，雞飼料中加入天然蟲草、無化學抗生素，搭配大城鄉農會嚴格把關的飼養環境，沒有雞屎汙染疑慮。

他說，近期「黃金蟲草蛋」已在農會平台推出試賣，幾乎所有購買者都會回購，明年將進一步在全台楓康超市上架；以台灣目前一年超過70億的雞蛋年產量來看，未來開創的新產值必定相當可觀。

大葉大學副校長葉釋仁強調，透過三方合作打造出具備機能性的黃金蛋品，同時蛋雞本身也因為食用含有蟲草素的飼料達到保健功效，不需再施打抗生素，這是傳統農業結合生技研發，提升農產品產值的最佳範例。

(中時 )