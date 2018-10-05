周湯豪《新說唱》後首露面 大喊：COACH救了我

2018年10月05日 16:57 中時 陳張眾

COACH於台中大遠百開幕的全新現代奢華概念店，此店也為全台第2家提供「Coach Create-Customized It」訂製服務之櫃點。（COACH提供）

COACH 翻毛領皮革飛行員夾克，6萬5800元。（COACH提供）

COACH 刺青圖騰Academy手拿包，1萬6800元。（COACH提供）

COACH 刺青圖騰Signature帆布Dylan包，1萬4800元。（COACH提供）

男星周湯豪今現身台中，為愛牌COACH大遠百現代奢華概念店開幕站台，一出場就引起在場超過百名粉絲尖叫聲不斷。近日以NICKTHEREAL名號於實境節目《中國新說唱》闖蕩的他，雖最終止步於第4名，但亮眼表現受到不少樂迷肯定。當被媒體問到拿到這個名次會不會覺得可惜時，他反答：「第4名不夠厲害嗎？我（賽前）也沒準備，是很臨時的決定，回想起來很是很棒的故事。」對於明天即將播放的《新說唱》總決賽，NICKTHEREAL表示自己也會在現場出現，冠軍也是他認可的對象，但現在仍不能公布。

周湯豪坦言因比賽壓力胖了3公斤，目前計畫先瘦下來，調適回歸藝人身分，預計希望年前可以推出自己的專輯。自稱與COACH已合作許久的他，身穿一襲帶有西部復古氛圍的秋冬系列襯衫外搭皮衣現身，透露衣櫃中還有不少品牌的皮衣、運動外套，更直說COACH有曾經救過他的經驗。

十分怕冷的周湯豪，去年受雜誌邀請出席巴黎時裝周時，就曾身著多套COACH裝束，其中一件人造皮草大衣，在他登頂巴黎鐵塔感受天氣轉冷時，起了強大的保暖功效，「看到別人很冷，我超暖，超開心，COACH救了我！」

對自我造型十分有主見的Nick，活動中也公布了他與COACH間「帥到分手」的「豪式語錄」：「我的音樂，穿COACH的衣服，帶給品牌新的生命。」並搶先體驗概念店中最新「Coach Create-Customized It」訂製服務，挑選自己的生日號碼「8」和「2」、代表從小喜愛賽車元素的方格旗及幸運的啤酒瓶蓋，妝點其專屬的Bleecker後背包款。此外，他另幫媽媽比莉姐製作了一款鑲有動物紋茶玫瑰徽章的黑色Parker小包，貼合她酷帥的個性風格。

(中時 )