中和三叉路口會勘 張維倩保障學童、行人安全

2018年10月05日 17:03 中時 葉書宏

民進黨新北市議員張瑞山、市議員參選人張維倩今（5日）下午前往新北市中和區南山路口，針對「行人通行遇轉彎車輛搶道問題」進行會勘。（葉書宏翻攝）

民進黨新北市議員張瑞山、市議員參選人張維倩今（5日）下午前往新北市中和區南山路口，針對「行人通行遇轉彎車輛搶道問題」進行會勘，張維倩表示，學校與家長都希望這處交通號誌能「增加行人通行秒數」或是「讓行人優先通行」，除了讓學生能夠安全通過之外，也能兼顧長輩行走需要。

張維倩表示，日前接獲不少家長投訴，指出中和國小旁中和路、南山路口處，當綠燈通行時，行人需要先顧及轉彎車輛行駛，等待超過10餘秒時間才能通行，若未注意時，往往造成學生與車輛搶道路通行的危機，希望市府能夠調整秒數差，讓行人優先先行，避免人車爭道問題，期盼市府聽取民意、從善如流。

張維倩表示，中和南山路口12.8公尺的斑馬線，實際上會走的距離只有8公尺左右（約10格斑馬線），但由於上下班時間車流量大，即便配置56秒給行人通過，仍舊不足，若再加上右轉南山路轉彎幅度不大，車輛通過並不會減速，因此，人車在通行時更容易造成危險。

其次在另一端，中和路斑馬線10.8公尺的部分，車量大都是東側中和路往西側走，因路口較大，騎士為了搶快反而在變燈時，加速通過也是險象環生，因此，希望交通局在上下課期間增設行人秒差號誌，保護學生通行安全。

張維倩認為，過去就常有學生家長反應綠燈秒數不足的問題，過馬路還要注意左側來車，等待可以通行時，早已剩下不到10秒，是要學童參加路跑比賽嗎？

此外，根據警察局的資料統計，該路口於今年度至9月底止，已經發生A2計11件（造成人員受傷或超過二十四小時死亡之交通事故）、A3計2件（僅有車輛財物受損之交通事故），事故頻繁發生在學校周邊，市府應該要更重視校園周邊的交通安全。

有鑑於此，張瑞山及張維倩強調，學校與家長都希望這處交通號誌能「增加行人通行秒數」或是「讓行人優先通行」，除了讓學生能夠安全通過之外，也能兼顧長輩行走需要，期盼警察機關能夠協助在上下學尖峰時段，輔助指揮交通，讓每位市民都能有安心、安全的路。

(中時 )