高雄》何啟聖：最具指標性的高雄 已確定由韓國瑜拿下！

韓國瑜（中）8月成立「韓多路志工團」，與選民自拍合影。（本報系資料照片）

友善列印
中時電子報

《窮到發慌》這一首改編自《漂向北方》的歌，在網路瘋傳，道盡了目前台灣年輕人對世態的看法。前主播何啟聖在臉書直指，台灣的前景在哪裡？蔡英文政府似乎一點都不關心，他預言，年底六都選舉，最具指標性的高雄，已確定由韓國瑜拿下！

《窮到發慌》影片

民進黨市議員高嘉瑜日前在政論節目指出，《窮到發慌》在YouTube點閱率極高，內容讓年輕人感觸很深，覺得講到他們的心聲，並指這影片可能會是壓垮民進黨高雄選情的最後一根稻草！

何啟聖則在臉書PO文直言，今天不是20年來最好的年代，想想主張正義的機關，竟自我閹割成「東廠」；大學畢業生工作5年，薪水一點都沒漲；原本靠陸客支撐的台灣經濟與農漁業，卻被意識形態扼殺了生機。軍公教退休人員，盡完了自己在「合約書」上的承諾後，政府卻公然撕毀這份「合約」，說以前政府答應的不算。

何啟聖不滿說，民進黨是自己拿著執政權在地上踐踏，讓百姓生活陷入困頓，台灣的前景在哪裡？蔡英文政府似乎一點都不關心，只在乎自己在官邸能否吃到美味的法國餐！

網友說：「我這輩子第一次捐錢給政治人物，就是韓國瑜。我的第一次，給了他，他最好給我贏！哈哈哈...(我還是從美國匯錢給我朋友，請我朋友去郵政劃撥的)」、「是啊！軍公教退休生病，那都是要花很多錢的。」、「啟聖兄：這股『韓流』特別強，正在各縣市外溢發酵中。」

(中時電子報)

文章來源：何啟聖臉書

停建深澳電廠 鄭文燦：不應被移… 當年公投入聯「膨風」遭戳破 林…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。