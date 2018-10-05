高雄》何啟聖：最具指標性的高雄 已確定由韓國瑜拿下！

2018年10月05日 17:09 中時電子報 黃麗蓉

《窮到發慌》這一首改編自《漂向北方》的歌，在網路瘋傳，道盡了目前台灣年輕人對世態的看法。前主播何啟聖在臉書直指，台灣的前景在哪裡？蔡英文政府似乎一點都不關心，他預言，年底六都選舉，最具指標性的高雄，已確定由韓國瑜拿下！

民進黨市議員高嘉瑜日前在政論節目指出，《窮到發慌》在YouTube點閱率極高，內容讓年輕人感觸很深，覺得講到他們的心聲，並指這影片可能會是壓垮民進黨高雄選情的最後一根稻草！

何啟聖則在臉書PO文直言，今天不是20年來最好的年代，想想主張正義的機關，竟自我閹割成「東廠」；大學畢業生工作5年，薪水一點都沒漲；原本靠陸客支撐的台灣經濟與農漁業，卻被意識形態扼殺了生機。軍公教退休人員，盡完了自己在「合約書」上的承諾後，政府卻公然撕毀這份「合約」，說以前政府答應的不算。

何啟聖不滿說，民進黨是自己拿著執政權在地上踐踏，讓百姓生活陷入困頓，台灣的前景在哪裡？蔡英文政府似乎一點都不關心，只在乎自己在官邸能否吃到美味的法國餐！

網友說：「我這輩子第一次捐錢給政治人物，就是韓國瑜。我的第一次，給了他，他最好給我贏！哈哈哈...(我還是從美國匯錢給我朋友，請我朋友去郵政劃撥的)」、「是啊！軍公教退休生病，那都是要花很多錢的。」、「啟聖兄：這股『韓流』特別強，正在各縣市外溢發酵中。」

(中時電子報)