當年公投入聯「膨風」遭戳破 林佳龍被點名出來道歉

國民黨發言人洪孟楷4日質疑，為何11年前民進黨兩項公投案送件數，與日前中選會更正數目落差之大。（國民黨提供）

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中時電子報
/綜合報導

國民黨「反空污」公投連署書經戶所查對，出現偽造份數達7.7萬份；「反核食」與「反重啟深澳電廠」等2公投案亦有相同情事，而引發民進黨強烈批評。對此，前總統府副秘書長羅智強在臉書重提2007入聯公投，當時陳水扁說連署272萬份，如今，陳英鈐說只有156萬份，兩者差距破百萬份。離譜的有夠誇張，羅智強點名「當時民進黨秘書長林佳龍，現在不用出來下跪，為欺騙人民道歉嗎？」

中選會主委陳英鈐日前至立法院內政委員會進行業務報告時「非常痛心」指出，在全台連署書中「死人連署」約是2%左右，比例最高的是台北市超過4%，是什麼情況讓全國都有大量死人連署？陳英鈐表示，中選會將針對死亡連署等偽造情事提刑事告發。但立即遭國民黨反擊指中選會違反中立原則，並指2007年前行政院長游錫堃領銜提「入聯公投」，時兼黨主席的前總統陳水扁還開記者會，對外宣稱有272萬人連署，合格率46％，亦即不合格率54％，但中選會近日公布數據僅156萬、不合格率19.89％，「到底是中選會作弊，還是陳水扁說謊？」且監院99年調查報告，也認定該公投連署份數272萬份，痛批中選會變烏龍院。

羅智強諷刺陳英鈐在「污衊民進黨」，舉出2007年民進黨的新聞稿，標題就是「272萬份連署書送往中選會 代表台灣入聯的主流意志」，今天民進黨突然硬拗成「連署的確有272萬份，但是送到中選會的只有156萬份」。羅智強問民進黨「白紙黑字清清楚楚，你現在還想拗，到底要不要臉、要不要臉、要不要臉！」

羅智強並質問「當時民進黨秘書長林佳龍，現在不用出來下跪，為欺騙人民道歉嗎？」網友對羅智強質問民進黨造假公投數據喊讚：「好好地打臉民進黨」。

(中時電子報)

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文章來源：羅智強臉書

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