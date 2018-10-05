秘密情人曝光！曾莞婷承認：有被疼愛的感覺

2018年10月05日 17:22 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

八點檔女星、世間好媳婦曾莞婷「秘密情人」曝光！曾莞婷今(5日)在「一日店長曾莞婷粉絲見面會」中大方承認「有被疼愛的感覺」。原來這秘密情人是一張按摩椅，曾莞婷現場示範「全方位服侍」，生動又幽默的介紹方式，把現場粉絲逗得樂不可支。

曾莞婷擔任高島一日店長。(圖/TAKASIMA高島)

曾莞婷一日店長見面會，與粉絲互動。(圖/TAKASIMA高島)

「TAKASIMA高島」為回饋愛用者的支持，今特別舉辦「高島一日店長曾莞婷粉絲見面會」慶祝活動，邀請代言人曾莞婷到台中大遠百的高島按摩椅櫃位，擔任一日店長與消費者們同樂。

見面會上主持人問到曾莞婷近況，她表示生活非常忙碌，還好有高島按摩椅陪伴，她笑說這讓她在忙碌之餘也能有被疼愛的感覺！而且按摩椅放在家中，光是看了就心情好。

曾莞婷透露，自己沒有太多時間運動，按摩椅是她維持身材的小秘密，她還當場秀出完美曲線說，翹臀也是要勤奮保養才能維持！有了按摩椅之後，她可以一邊享受、一邊保養，除了按摩舒壓外，臀感沙發從臀部一路到小腿都可以放鬆，是最享受的懶女人保養法。

在粉絲互動活動中，有人幸運抽中讓店長曾莞婷示範按摩教學，並且親自「服侍」，曾莞婷先以「手技」幫粉絲示範按摩部位，超貼身的親密接觸讓粉絲好害羞，對於被女神「吃豆腐」，粉絲直呼：「好幸福」！

(中時電子報)