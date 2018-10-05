若年底敗選願負責下台？ 賴清德：我們有求勝信心

2018年10月05日 19:01 中時 姚志平

敗選是否下台？行政院長賴清德：我是實事內閣，不是選舉內閣。（姚志平攝）

年底大選將至，國民黨立委江啟臣下午在立法院會質詢行政院長賴清德，若今年底民進黨敗選，願不願意負責下台？賴清德沒有正面回應，僅一再強調年底要「全力求勝」，賴清德還笑著對江啟臣說，「江委員問的問題讓我有種感覺，你們好像穩贏啊！」

江啟臣舉2014年前行政院長江宜樺為例，他說，江宜樺當時因為選舉結果顯示政府施政未獲民眾滿意，負起政治責任下台，「江宜樺有勇氣承擔，賴清德呢？」江啟臣問，如果選舉結果失敗，期中考不過，賴清德會選擇下台嗎？

賴清德表示，他組成的不是選舉內閣，是做實事內閣，行政院的責任是發展經濟、建設國家、造福國人，而且在他看來，年底的選舉是要全力求勝。江啟臣追問，「如果沒有勝呢？」賴清德回答，「我們有求勝的信心。」

賴清德表示，這個時候就是要全力投入。江啟臣問「所以接下來都要去忙選舉？」賴清德說，就是依法，行政院最好的輔選就是把工作做好。江啟臣接著說，所以萬一選舉選輸，就是代表沒有做好？賴清德笑回，「江委員，你今天問我一個問題，我突然有個感覺，你們好像穩贏的！」

江啟臣繼續追問賴「願不願意負責」，賴清德一再跳針「全力求勝」，江啟臣表示，「我祝福你，但我覺得沒有勝利你大概也不會負責。」賴清德則笑回，「不必幫我寫結論。」

(中時 )