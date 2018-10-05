雲林》縣長參選人王麗萍 為籌競選經費賣骨董家具

2018年10月05日 18:52 中時 許素惠

王麗萍珍藏許多歐洲骨董。(許素惠攝)

王麗萍收藏的歐式骨董椅等。(許素惠攝)

王麗萍收藏的骨董家具琳瑯滿目，這張年代算近，約1940年。(許素惠攝)

雲林縣長參選人王麗萍（右）為籌措選舉經費，拍賣收藏10多年的歐式骨董家具，收藏家聞之紛紛來參觀。（許素惠攝）

雲林縣長參選人王麗萍好收藏骨董，單是燈具便有上百盞。（許素惠攝）

雲林縣長參選人王麗萍喜歡收藏骨董，她說這盞小夜燈是中古世紀歐洲一位藝術家的作品，十分精緻。（許素惠攝）

雲林縣長參選人王麗萍為籌措選舉經費，將珍藏十多年的歐式骨董家具拿出來拍賣，茶几、櫥櫃、椅子、沙發、檯燈、地毯等數百件，希望藉以匯集支持文化治縣的同好，並找到繼續深愛這些深富歷史靈魂物件的有緣人。

王麗萍選舉很不一樣，除了強調「雲林做自己」外，也標榜要以文化治縣，喜好收藏各項骨董家具家飾的她，為了籌措選舉經費再出奇招，忍痛割愛，準備拍賣數百件珍藏十幾年的骨董家具、家飾。

王麗萍珍藏的骨董家具年代從中古世紀至近代都有，包羅桌椅、茶几、櫃子、沙發、地毯、各式各樣燈具、杯盤、甚至皮件，琳瑯滿目，令人目不暇給，彷彿進入時光隧道。

螺陽文教基金會董事長何美惠也是收藏骨董的同好，受邀擔任拍賣官，預計6、7日兩天進行拍賣，不少行家得悉已率先參觀實體，為了感謝大家的支持，以7折優惠。

競選總幹事商毓芳說，她和王麗萍認識7年來，在一起談的多是老房子、民俗、骨董、藝術品，而且是很日常的談，王沒有準備大筆黃金來參選，但是擁有歐洲黃金年代的骨董，一窮二白，象徵對選民裸白，也對天地坦白。

商毓芳強調，收藏骨董如同沈浸在探戈舞曲中，詫異的生命節奏，卻擁有古典的線條堅持，當觸摸古典家具線條時，會聽到來自渴望生命自由的探戈泉源。

(中時 )