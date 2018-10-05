日月潭紅茶品質佳 魚池鄉公所採購助行銷

魚池鄉公所採購在地紅茶，盼對農村經濟的活絡有正面助益。（沈揮勝攝）

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魚池鄉公所向農民採購紅茶，並品評台茶18號與21號等優質茗品。（沈揮勝攝）

南投縣魚池鄉為日月潭紅茶主要產地，產量與品質聞名遐邇，鄉公所為協助農民行銷，每年秋末或冬初都舉辦紅茶文化季，並適量向農友購買優質茗品，當作活動行銷與公關用途。今年，鄉公所加倍採購台茶18號與21號紅茶，期刺激品質提升，活絡農村經濟。

鄉長陳錦倫表示，多年前魚池鄉公所財政相當拮据，甚至曾發生員工薪水發不出的窘況，向農民採購紅茶，金額數量都受限；近年鄉公所負債從1億7000萬元降減到剩1、2000萬元，財政支配變靈活，因此加倍採購，盼對茶農有幫助。

觀光文化課長巫玟賢指出，今年採購以台茶18號與台茶21號為主，收購價格優於坊間市場批發價。前者擬購買12批樣件、每件25斤；後者預定採購5批樣件，每件15斤。

相較以往，除收購總量增加1倍，各批樣件的重量也降為一半或30%。降低各批重量有助提供規模較小茶農參與機會，譬如台茶21號產量原本就少，要求茶農一下子拿出50斤來，多數小農會有困難，今年改為每批15斤，給了更多人機會。

鄉公所5日至9日公開收茶，來源與產地需明確清楚，11日聘請茶改場及農會專業人員擔任評選委員，擇優購買並送藥檢，雖藥檢費用由鄉公所吸收，但也藉此灌輸農友無毒栽培與食安觀念。今年紅茶文化季活動將於11月3、4日在日月潭向山遊客中心舉辦。

(中時 )

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