MLB》賽揚獎強投對決 韋藍德投印隊彆腳 克魯伯季後賽平平

韋藍德去年季後賽一夫當關，是太空人贏得隊史首座世界大賽冠軍的功臣之一。（美聯社資料照）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

今年MLB首場美聯分區系列賽，台灣時間6日凌晨2時將由印地安人vs.太空人揭開序幕，就端出克魯伯（Corey Kluber）對決韋藍德（Justin Verlander）的精彩好戲，兩大賽揚獎強投各擅勝場，卻也有各自的罩門需要克服。

克魯伯去年拿下生涯第2座賽揚獎，今年調整投球策略，運用更多沉球、切球迎敵，k9值雖從去年的11.7降為9.3，但每9局1.4次四壞為美聯最佳，自責分率2.89依然夠水準，更達成生涯首次單季20勝，有機會問鼎個人第3座賽揚獎。

克魯伯今年兩度對陣太空人，投13.1局僅失2分，飆出17K且沒有四壞。然而在季後賽的克魯伯，並沒有例行賽那麼威風，過去8次先發戰績4勝2敗，自責分率3.54，只能說是「不錯」。

印地安人王牌投手克魯伯今年首次達成單季20勝。（美聯社資料照）

相較之下，前「虎王」韋藍德是季後賽最可怕的投手之一，尤其去年6度登板（5先發），繳出4勝1敗、自責分率2.21佳績，榮膺美聯冠軍賽MVP。太空人最終能拿下隊史首座世界大賽冠軍，8月交易來的韋藍德也是最大功臣之一。

35歲的韋藍德今年維持高檔，例行賽戰績16勝9敗、自責分率2.52，還飆出生涯最高的單季290K。然而，韋藍德今年沒碰過印地安人，過去老虎時期可是經驗豐富，不但自責分率4.71偏高，對印隊吞下24敗（另20勝），也是他輸過最多場的對手，比次多的球隊整整多了11敗！

(中時電子報)

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