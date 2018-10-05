不僅推蓮花 觀音還要辦南瓜萬聖變裝趴

2018年10月05日 17:25 中時 甘嘉雯

觀音蓮花園休閒農業區將舉行桃園南瓜節活動，包括創意競賽、彩繪、雕刻及變裝秀等，最後以大型萬聖趴做為完美句點。（甘嘉雯攝）

雕刻達人林新來示範南瓜雕刻秀，讓南瓜賦予生命力。（甘嘉雯攝）

桃園市觀音蓮花園休閒農業區除了種植蓮花，也是南瓜重要產地，為了活絡農村經濟，觀音蓮花園休閒農業區，特別整合區域內各農場及餐廳，以南瓜為主題，推出各式各樣活動，有南瓜創意競賽、南瓜彩繪、南瓜雕刻及南瓜變裝秀，最後並有大型萬聖趴等精彩系列動，5日遊祕書長李憲明揭開「2018南瓜節」序幕。

李憲明表示，桃園擁有4萬8000公頃農地，具有豐富多元農村生態，市府極力發展休閒觀光農業，而桃園市觀音區蓮花園休閒農業區是桃園市第一個成立的休閒農業區，特別整合區域內各農場及餐廳，以南瓜為主題，推出各式各樣活動，邀請市民一起來觀音共襄盛舉。

今年桃園南瓜節包含13日「南瓜雕刻創意競賽」及「南瓜稻草人創意競賽」、14日「南瓜變裝趴」、20日「南瓜風鈴彩繪DIY」、21日「千人焢窯」、「抓鬼闖關遊戲」，27日「不給糖就搗蛋活動」、「南瓜彩繪雕刻」、28日「萬聖趴t」等精彩活動。

農業局表示，活動期間只要到蓮花園觀音休閒農業區各農場及餐廳蒐集店家專屬紀念戳章3枚，還能參加兌鬼屋體驗券。

雕刻達人林新來也現場展現功力，將南瓜雕成各式各樣的造型，彷彿有了生命一樣。

(中時 )