青春不NG！衛生局提供免費心理諮詢

2018年10月05日 17:24 中時 甘嘉雯

衛生局舉辦「青春不NG 網絡作伙來」活動，主動關懷新世代的年輕朋友。（甘嘉雯攝）

衛生局舉辦「青春不NG 網絡作伙來」活動，主動關懷新世代的年輕朋友。（甘嘉雯攝）

衛生局舉辦「青春不NG 網絡作伙來」活動，邀請市府校園及民間團體等網絡單位，主動關懷新世代的年輕朋友，傾聽、支持與陪伴，讓青少年不孤單，副局長蘇柏文表示，青少年時期是一段成長最快、變化最大的，也是最多情緒困擾的時期，希望為青少年開啟一扇「溝通」的窗，提供免費心理諮詢面談服務，透過專業心理師支持與引導，讓青春不再NG。

蘇柏文指出，青少年多使用網路來搜尋相關資源，家長應更多注意孩子網路使用情形，陪伴與引導孩子選擇正確且適當的資源，探索孩子想創造什麼樣的生命意義。

「你不懂啦！」、「跟你講有什麼用！」常聽到青少年說當他們遇到感情困擾、升學壓力、人際關係或家庭相處問題，而想找人傾訴時，卻找不到合適的人，蘇柏文說，青少年渴望被瞭解卻又不肯說出來，在這種矛盾心態下，就容易產生偏差行為。

衛生局為青少年開啟一扇「溝通」的窗，提供免費心理諮詢面談服務，透過專業心理師支持與引導，讓青春不再NG。

如有情緒困擾或對生涯感到徬徨無助，可預約13區衛生所設置的免費心理諮詢面談服務，由專業心理師傾聽與陪伴，民眾可至社區心理衛生中心網站 http://www.tycg.gov.tw/mental或撥打預約專線03-3325880查詢相關心理衛生資訊。

(中時 )