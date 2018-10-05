高雄》陳其邁上網路直播 強調已準備好接班延續綠色執政

藝人郭子乾在三立奇摩「市長進行式」直播，模仿陳其邁維妙維肖。(林雅惠攝)

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藝人郭子乾化身陳其邁，與化身助理的陳其邁「小邁邁」同台做3個伏地挺身暖場。(林雅惠攝)
主持人詢問陳其邁與韓國瑜民調看法，「小邁邁」強調一步一腳印爭取選民支持。（林雅惠攝）

繼國民黨韓國瑜後，民進黨高市長參選人陳其邁5日中午也上三立奇摩「市長進行式」直播，藝人郭子乾模仿陳其邁維妙維肖，陳其邁則變成助理「小邁邁」，2人同台錄製節目，談笑風聲中強調已準備好接班，延續綠色執政，帶動高雄經濟。

在「相信高雄、看好未來」聲浪中郭子乾扮演陳其邁，陳其邁則化身助理「小邁邁」同台現身直播節目，兩人從運動話題切入，並當場一起做3個伏地挺身暖場。

現場主持人根據網路熱搜，大家最想知道陳其邁的是學歷、身高及老婆，助理「小邁邁」表示，陳其邁身高是173公分、體重62公斤，老婆吳虹是專業婦產科醫師，陳其邁曾被封為「怕老婆立委」。

主持人詢問陳其邁對「花媽接班人」的看法？化身陳其邁的郭子乾幽默說：「我當然是花媽接班人，我是接花媽下班的人，因為花媽下班後，總要有接續上班的人」，台下觀眾聽了哄堂大笑。

主持人詢問陳其邁對於與韓國瑜民調越來越接近的看法，「小邁邁」陳其邁沒正面回應，強調投入選戰來已瘦6公斤，一直努力勤跑基層，提出具體拚經濟政見爭取選民支持。

主持人問陳其邁「最怕吃什麼？」郭子乾說：「 最怕高雄人吃虧 」；「小邁邁」說，其實最怕吃金針菇，因為曾幫一名胃潰瘍病人開刀，赫然看見金針菇在胃裡完好如初，從此不敢再吃金針菇。

針對台灣競爭力論壇5日公布高雄市長民調，高雄選民投票意向，陳其邁33.5%小幅領先韓國瑜30.8%，對此陳其邁本人回應，這份被外界解讀為深藍機構的民調，看看就好，他們會參考內部的民調做選戰策略性調整。

(中時 )

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