獲正宮許可 車太鉉跟裴斗娜「氣Pupu」進行《最完美的離婚》

車太鉉(左2)得老婆同意， 和裴斗娜(中)在《最完美的離婚》扮夫妻。KKTV提供

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時報周刊
車太鉉本人很純情，初戀便結婚。KKTV提供

車太鉉好大膽！竟然「氣Pupu」地要跟妻子鬧離婚？！不過粉絲們請放心，車太鉉不是要跟高中初戀的老婆離婚，而是在新劇《最完美的離婚》當中，與劇中的妻子裴斗娜因個性差異關係面臨分手。

因電影《與神同行》演藝事業再攀顛峰的演員車太鉉，這次與影后裴斗娜攜手重返小螢幕，兩人在新戲《最完美的離婚》裡飾演一對要離婚的夫妻，超人氣演員與影后的組合讓粉絲們都相當期待。

車太鉉在記者會上表示，自己在劇中飾演的趙碩武是個好勝、頑固、喜歡享受獨處的人，由於這樣的角色特質和自己的真實個性差異頗大，所以讓他一度很猶豫是否要接拍此劇，不過當初收到提案時就已經知道裴斗娜確定會演出，與影后一起飆戲會產生怎樣的火花讓他相當期待，還沒看劇本就已經有70%的演出意願，再加上自己的老婆知道有裴斗娜在陣之後也相當開心，一直鼓勵車太鉉演出，這就讓他有了80%的參與意願。

車太鉉說到這裡立刻搞笑叮嚀：「各位記者大大，標題我都幫你們想好了，就寫因為裴斗娜，車太鉉才會演。」個性酷酷的裴斗娜也忍不住笑場說：「請幫我向夫人致謝，感謝她的『許可』，我會好好演的。」

《最完美的離婚》改編自同名日劇，導演柳賢基表示，原著相當精彩且有深度，不過畢竟日韓不論是在社會風氣或感情表達方式上都有顯著的文化差異，因此翻拍的時候很努力地將劇情「在地化」，例如在原著中對於主角們的職場部分描述的比較少，為了讓觀眾覺得夠生活化且感同身受，劇組加了很多職場生活和日常周遭的事情，讓角色更為立體也更貼近觀眾們的生活。

裴斗娜則表示，演出《最完美的離婚》的確有不小壓力，畢竟原著在日本有著超高人氣，自己在看的時候也有很多喜歡的經典台詞，不過在看過劇本之後讓她戲癮上身，很想挑戰若是由自己詮釋的話會是怎樣的感覺，再加上有了在國外拍戲的經驗之後，回到韓國拍戲時儘管製作經費不如國外多，但是溫暖的人情即是她的力量來源，而且裴斗娜充滿信心地表示大家在逆境中依舊努力挑戰全新的開始，她在拍戲現場感受到工作人員的熱情與努力，演員們之間的火花也相當精彩，對這部戲有相當大的期待。

以「三神奶奶」闖出知名度的李伊也興奮地表示，自己在知道要飾演車太鉉的初戀，還可以跟裴斗娜演戲之後相當興奮與開心。而跟劇中的老公孫錫久一起演出，兩人默契相當好，從對台詞時就歡笑聲不斷，期待觀眾們會喜歡這部戲。曾參與《金裝律師》演出的孫錫久儘管戲劇經驗不多，但是備受其他演員與導演的稱讚，車太鉉還搞笑表示:「別看我在劇中周旋於老婆與初戀之間，我和孫錫久也有許多有趣的互動，非常期待年底時我可以跟他獲得『男男情侶獎』呢！」《最完美的離婚》KKTV 10/9(二)起全台獨家首播，每週二、三10:00更新；MOD 龍華影劇台 354頻道 11/23起全台電視首播！

(時報周刊)

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