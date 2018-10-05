李晨終於出聲！「咱們一起」牽手范冰冰過40億難關

李晨與范冰冰。(取自微博)

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中時電子報
范冰冰捲逃稅風波，李晨首度公開發聲。(取自微博)
范冰冰。(本報系資料照)

范冰冰「陰陽合同」逃稅案歷經4個多月終於有結果，必須限定期限繳交40億台幣的天價罰鍰，才能免去一切刑責。而她的未婚夫李晨也終於在今(5日)首度於微博公開發聲，「甭管多難，咱們一起渡過去。」隨後陸媒新浪娛樂致電李晨本人，對方強調「認識錯誤，接受教訓，積極改正」，宣告兩人將一同面對錯誤，度過難關。

范冰冰在消失長達4個多月，日前首度對外發表致歉信，除了天價罰款引發討論，她的未婚夫李晨一舉一動也成為焦點。早前李晨就因為沒有任何回應的舉動，也引來部分網友不滿，冤背渣男罵名，「冰冰姐道歉有用嗎，大黑牛李晨在哪裡？」、「坐等李晨應援啊，展示真愛的時候到了」、「女朋友出了這麼大事，都不出來表個態、共同認錯，攜手共渡難關什麼的，哎 薄情」、「李晨這種渣男真的是服了，范冰冰下輩子擦亮眼睛，老實交稅吧」。

如今李晨終於首度在微博發聲，一句「甭管多難，咱們一起渡過去」表明了自己會陪伴未婚妻到底的決心，更破除了先前網傳兩人分手傳聞，令網友大讚真男人，「這種時候不離不棄真的，是個女人都會感動吧」、「好男友」、「同甘共苦，真好」。

李晨與范冰冰因為拍攝電視劇《武媚娘傳奇》邂逅，兩人交往3年多感情穩定，去年李晨更趁著范冰冰度過36歲生日，驚喜向女友下跪求婚，讓霸氣「范爺」感動不已，含淚點頭嫁。抱得美人歸的李晨亦開心說：「剛才的一切是我人生最美好的一刻，希望未來的人生路，我們一起牽手、並肩一路走下去。」

(中時電子報)

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