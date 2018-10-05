台中》林佳龍簽承諾書 2020年PM2.5年均值降至15微克

2018年10月05日 18:36 中時 盧金足

台中市長林佳龍（右）簽署空汙減量承諾書，有信心超前2年在2020年達到聯合國的最高標準15微克／立方米。（盧金足攝）

空汙議題成為市長選舉攻防戰，台中市議員5日總質詢要求市長林佳龍簽署2022年空汙減量承諾書，林佳龍簽署並允諾有信心超前2年，提前在2020年力拚將台中市PM2.5年均值降至聯合國的標準15微克/立方米，強調改善空汙不需要透過公投，行政部門就在做，不論中央或地方政府設定目標，都超過公投所要做的。對此，國民黨台中市長參選人盧秀燕陣營表示，反空汙議題只會襯托出林佳龍執政的問題，「盧秀燕為台中挺身而出的使命，從未動搖！」

市議員謝志忠、蔡雅玲、張玉嬿5日於市政總質詢關切空汙議題，謝志忠表示，空氣汙染不是換市長，就會突然變好，這是不負責任的說法，空氣汙染不分政黨，近幾年來，台中市PM2.5持續下降，從2015年23.5微克/立方米、2016年22.8微克/立方米，到2017年20.2微克/立方米

，改善空汙展現成果。

謝志忠指出，反空汙是普世價值，怎麼會有公投，今天早上中選會也公布連署公投數字，3個案子包括盧秀燕委員，3個案子連署數、合格數、死亡數等數據相似度99％。

林佳龍說，中選會為辦理選務及公投的機關，已指出部分連署書有造假之嫌，一個神聖的公民投票直接民主，程序上若涉違法，會使其正當性下降，相當可惜，要改善空汙不需要透過公投，行政部門就在做，不論中央或地方政府設定目標，都超過公投所要做的。

「市府團隊與市民健康站在一起！」議員並要求林佳龍共同簽署「空汙減量承諾書」，未來4年台中PM2.5將下降25%，達成聯合國的最高標準15微克/立方米。

林佳龍簽署空汙減量承諾書，強調台中PM2.5，從2014年的27微克/立方米，降到去年20.2微克/立方米，已有明顯改善，市府將持續努力，不用到2022年，有信心2020年達到聯合國的最高標準15微克/立方米。

林佳龍表示，除落實《生煤管制自治條例》，並針對中龍等鋼鐵業進行第3次排放標準加嚴，2噸以下鍋爐燃油改燃氣也會全面落實，此外，綠色交通部分，捷運綠線將完工，加上電動公車數量今年底達150輛，數量全國第一，市府會結合中央力量，努力提升空品。

蔡雅玲說，捍衛呼吸權已是全民共識，只是遭有心人士惡意政治操作；空氣品質的改善，有目共睹，林佳龍簽署承諾書，訂下未來目標，是負責任的態度。

環保局長白智榮表示，加速空品的改善，這是大家共同期待，空品的改善不能只是口號，必須利用科學方法去找出汙染源，並從汙染源訂出減量措施，持續努力推動，跨局處成立「台中市空氣汙染減量工作小組」，市府同步管制固定、移動、逸散等3大汙染源。

張玉嬿指出，越來越多市民的空汙意識被喚起，空汙議題也成為選戰焦點，行政院長賴清德公開為台中市府說公道話，空汙防制不可歸咎於台中市政府，現在市府團隊在空汙防制也拿出成績，2017年台中空汙防治獲中央環保署的鼓勵，希望政府團隊更謙虛，才能精益求精，繼續努力為防治空汙的政策努力。

國民黨台中市長參選人盧秀燕團隊發言人吳皇昇抨擊，民進黨透過多種管道對盧秀燕進行鋪天蓋地的攻擊，但這些明顯的惡意沒有辦法掩蓋全國人民和台中市民反空汙的決心，不會動搖盧秀燕為台中挺身而出的使命。

吳皇昇表示，盧秀燕推動反空汙公投第二階段過關，賴清德用行政院長身份為林佳龍拉票，中選會主委陳英鈐「先射箭再畫靶」，還沒查對就說有6成以上大量抄寫，讓中選會超然的選務中立原則蒙上陰影。

(中時 )