藍委批觀塘換深澳是選舉考量 賴清德：不必如此說

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行政院長賴清德今在立法院答詢時表示，若桃園觀塘天然氣第三接收站環評通過，可以評估停建深澳電廠，國民黨立委陳學聖質疑賴清德此時拋出這個議題是為新北市長選舉考量。賴清德要陳「不必如此說」，中油第三接受站已經縮小範圍及迴避措施，目的是兼顧能興建及環境保護，這也是社會共識。

陳學聖下午質詢時再問到觀塘案，陳學聖詢問賴清德，是不是確定第三天然氣接收站能夠通過，深澳電廠可以不蓋？賴清德說，深澳電廠的更新計畫能夠兼顧穩定供電、空汙減排，但很可惜推動至今產生很多誤解，甚至遭到汙名化，因此如果觀塘可以順利興建，經濟部作為主管機關，願意盤點檢討目前天然氣供電狀況，「如果經濟部有好的對策，不妨讓他先去評估。」

陳學聖質疑，過去從沒聽過可以放棄深澳電廠的選項，不免讓人聯想是因為與新北市長選舉有密切關係，因為要顧選票所以不蓋。賴清德回應，深澳電廠在藍營執政時也支持推動過，綠營執政也支持，「坦白講我是在執行前面院長核定的政策。」但很可惜，曾核定過的副院長（指新北市長朱立倫）現在跳出來反對，擔任過新北市副市長的（指侯友宜）為了選舉，竟用錯誤的照片抹黑深澳。

陳學聖不滿賴清德回應，痛批「這也是選舉語言」，陳學聖說，是不是因為桃園市長鄭文燦選舉穩贏，就可以傷害藻礁？賴清德強調，政府在推動經濟發展、提供穩定供電同時，也會兼顧環境保護，這也是為何觀塘案從232公頃縮小到23公頃，而且有迴避措施及調整方案，目的就是要兼顧既能興建，又能照顧到環保，這也是社會共識。

(中時 )

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