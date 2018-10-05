促轉會：未來半年將撤銷1萬人有罪判決

2018年10月05日 19:41 中時 季節

促轉會於4日上網公布平復司法不公之第一波刑事有罪判決撤銷名單，並於5日舉辦公告儀式，蔡英文總統、行政院長賴清德、立法院長蘇嘉全、監察院長張博雅均到場。促轉會主委黃煌雄預告，未來半年還將撤銷一萬人的有罪判決。現場也邀起3名被撤銷判決的人士鍾逸人、李石城和吳聲潤致詞。

主持人說明，依促轉條例規定，曾依二二八事件賠償條例與戒嚴時期補償條例獲得賠償者，自促轉條例施行起，他們的有罪判決均視為撤銷，因次促轉會調閱資料，找出了1270位受難者撤銷其有罪判決。

黃煌雄說他要對所有在戒嚴體制下為台灣民主自由人權奮鬥的前輩與家屬，表達敬意。未來半年左右將有第二和第三波的撤銷罪刑公告，總人數將達一萬人。

鍾逸人說他不滿蔣中正派的部隊欺負台灣人，所以他起來保衛他的故鄉台中市，組織二七部隊，他沒有犯法。他很感謝蔡總統有心處理這問題。

吳聲潤說國民黨在韓戰開始第七艦隊巡防台海後，就開始抓台灣人，台灣人愛自己的祖國怎麼會有罪？相信死去的人都是愛台灣的。在本土蔡政府下才能撤銷這些判決，大家要好好擁護這本土政府，台灣才有希望。

賴清德說當年無罪的人也會被判有罪，有罪的人卻逍遙法外，所以轉型正義要還無辜的人清白，有罪的人要面對司法面對歷史。他相信未來台灣的路一定會越來越公平。

蔡英文則說當年很多人受到不正當刑求甚至喪生，面對這些傷痛的歷史，受害者和家屬爭取的是平反，過去雖頒發恢復名譽證書，卻沒有平復司法，感謝立法院能通過促轉條例，感謝促轉會努力，終於公布司法判決撤銷，平反長輩，希望能讓長輩心理放鬆，之後好好享受人生。她也向前輩抱歉說這一天來的晚，轉型正義不會走會頭路。

活動主持人指出，之所以在喜來登飯店辦這個公告活動，是因為這裡是當年台灣省保安司令部(警總)軍法處看守所遺址，是50年代政治受難者被審訊、關押、刑求、判刑的共同記憶空間，因此在這舉辦提醒社會大眾半世紀前曾在這邊發生過的不義。除了主持人之外，現場所有人致詞時都使用閩南語，不過蔡總統講到了後半段時改用國語。

致詞結束後蔡英文與三名院長按下儀式按鈕，讓象徵判決書的紙頁碎裂，代表判決被撤銷，罪名不復存在，接著向案件當事人與家屬線上台灣百合，結束儀式。

(中時 )