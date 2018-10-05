三星公益路跑做愛心！玩科技、聽歌、名人講座添溫馨

2018年10月05日 17:49 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

為愛路跑，Run起來的感覺格外溫暖！前幾年，路跑在台灣謂為風行，幾乎每周全台各地都有路跑，雖說近近來路跑活動少了些！然下週日（10月14日）清早在台北市政府市民廣場格外不一樣，2018第14屆三星公益路跑Run For Children盛大登場，這場路跑全數捐贈予財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會作為「星美好獎助學金」，每年幫助200位有才能的孩子一展長才，日前報名已全數額滿。來不及參加路跑也可來此和運動明星近距離接觸、聽演講、聽歌手獻唱，讓今年秋天台北增添溫馨！

三星於現場打造情境主題體驗區，踏入如太空基地般的展場中，一探「星美好」公益計畫與三星科技產品之美（示意圖）。（台灣三星提供）

路跑不孤單，群星聚首、齊力做公益！台灣三星將邀請體育國手們組成「星美好聯盟」擔任活動領跑人，包括：舉重金牌女將－大力女子郭婞淳、黃金右臂鄭兆村、跨欄一哥陳傑，都將現身活動與民眾近距離接觸，展現帥氣肢體美；馬拉松真男人張嘉哲、運動名模王麗雅、健美達人筋肉媽媽與一休也將參與這場年度盛會，與民眾共同Run For Children；當天也邀請入圍金曲獎最佳新人獎歌手J.Sheon登台獻唱，用最Chill的態度支持公益！

森意盎然的「星環境」區，與台灣三星一起關注在地公益（示意圖）。（台灣三星提供）

當天除了領跑人都是台灣一等一的運動好手，台灣三星精心準備眾多精采亮點：包含運動界「星美好聯盟」現身領跑、運用大型舊貨櫃回收改裝而成的創意起跑拱門、9K賽程獎牌採用電子環保再生材質壓模鑄造，齊心響應地球永續發展。此外，路跑當日只要穿著2018三星公益路跑T恤與號碼布跑完全程，即可獲得精美完跑禮。

跑完別急著回家補眠，現場還有許多美景值得發掘！主辦單位特於現場打造情境主題體驗區，結合三星公益計畫設計「星美好」、「星環境」、「星人才」、「星教育」四大主題，踏入如太空基地般的展場中，民眾可盡情徜徉在星空宇宙或是熱帶叢林間，體驗三星旗下最新科技產品的魅力，更可從中認識「星美好」、與台灣三星一起關注在地公益。

「星美好」區以星空宇宙為主題，暢遊感受Galaxy之美（示意圖）。（台灣三星提供）

此外，路跑完還可長知識！三星公益路跑首次於活動後同場加映星人才講座，邀請領跑人「星美好聯盟」郭婞淳、鄭兆村、陳傑現身暢談，除了分享2018參賽心得與訓練背後的故事，也將透漏私下運動以外的個人小興趣，亮點大放送、歡樂連連！參與資格不限路跑報名者，免費開放入座，於當天早上9點20分開始，在星人才講座區（市府小型集會廣場音樂台）舉行，歡迎喜愛公益、運動的朋友一同溫馨度過週日早晨。

(中時電子報)