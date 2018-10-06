促轉會只准民進黨反共 不准國民黨反？

2018年10月06日 07:59 中時 季節

促轉會於4日上網公布平復司法不公之第一波刑事有罪判決撤銷名單，並於5日舉辦公告儀式，名單共有1270人，然而光從被挑出來於5日現場致詞的三位人士看，就不禁讓人對於民進黨政府「平復司法不公」的標準困惑不解。

民進黨近年來口口聲聲強調中共一直打壓台灣，一直想要併吞台灣，一直想要用各種方式滲透台灣，把新黨、統促黨都打成共諜或中共同路人，用各種司法手段對付他們，儼然高舉反共大旗。可是5日致詞的三位被司法平復代表，鍾逸人、李石城和吳聲潤，恰恰好當年犯下的事情，都跟共產黨大有淵源。

根據活動現場發給媒體的資料，二二八事件中，台中部分民眾不滿政府攻佔了警局、軍營，成立「二七部隊」，鍾逸人被推選為部隊長，與政府軍隊整編第二十一師交火，後來寡不敵眾逃亡被捕，被判刑。

如果換成今日的背景，就是台中有部分民眾不滿意林佳龍或蔡英文的統治，於是搶了軍火，組成民間的武裝反政府力量，攻佔了警察局和成功領的國軍部隊，甚至還把市長林佳龍抓了起來。如果政府為此出動軍隊，把林佳龍救出來，鎮壓民間反抗軍並將他們逮捕判刑，多數民眾應該不會有意見。那為何當初的國民黨政府這樣做，就是不對的呢？

而且二七部隊還不是普通的境內反政府勢力，領導人謝雪紅是台灣共產黨，事發後她和許多部隊成員逃往大陸，被中華人民共和國奉為座上賓。可見該部隊與共產黨的淵源之深。

現場資料則指出，李石城加入「台灣省工作委員會」的地下黨人組建的「青少年先鋒隊」擔任小組長，進行一些基礎操演，後來被政府軍警逮捕判刑。「台灣省工作委員會」正是二戰結束後中國共產黨派來台灣活動的地下組織。

現場資料對吳聲潤的介紹則是他加入地下組織，反抗暴政，1949年底接到解放通知，暗地製作手榴彈，後還被逮捕判刑。何謂地下組織？今年5月19日民報的訪問中吳聲潤坦承自己參加的就是共產黨的反抗組織。

所以矛盾之處來了，如果在今日兩岸間沒有直接武裝衝突，實施三通各方面每天全面交流之下，民進黨政府還認為必須要嚴抓共諜強力反共，那為何在1947年到1952年間這種台海仍戰雲密布中共揚言血洗台灣之際，國民黨政府鎮壓企圖以武力顛覆政府呼應中共的武裝反抗勢力，將其成員逮捕判刑，反而沒有正當性，相關判決應該被撤銷呢？難道只有民進黨有反共的資格，國民黨就沒有？

(中時 )