能源政策不能青菜換蘿蔔 藍批賴清德機關算盡

2018年10月05日 20:19 中時 王正寧

行政院長賴清德今天在立法院備詢時說，若大潭觀塘天然氣第三接收站能順利興建並滿足用電需求，行政院可以重新評估停止深澳電廠計畫的可行性。國民黨文傳會代主委唐德明質疑，賴清德是把台灣民眾當三歲小孩？還是把台灣人民當猴子，讓台灣人民選擇是要早上三顆橡實？還是晚上三顆橡實？莫非賴院長真以為能源政策可以憑他一言而決？環評會議與環差會議都只是擺設嗎？

他說，深澳燃煤電廠會傷害附近幾個縣市人民的健康，所以大家反對興建；天然氣接收站大家並不排斥，只是大潭觀塘天然氣接收站會影響藻礁生態區，破壞珍貴保育類野生動物的棲息地，所以大家才希望縮減開發面積保護生態環境。兩者都有其正當性，賴清德開出藻礁還是深澳只能選一個的選擇題，擺明是要讓兩邊民眾形成對立、有你無我，這豈是一個行政院長該說以及該做的事。

對於接收站順利興建並且滿足用電需求後，才會重新評估停止深澳電廠計畫的可行性。他批評，賴清德果然話術高深，這段話裡面有幾個陷阱，首先是接收站要順利興建，也就是無條件趕快建；其次是要滿足用電需求，如果不能滿足用電需求，就一切白搭；最後，在不知道需要多少時間才能把接收站蓋好之後，才會重新評估停建的可行性，如果政府評估後決定要繼續蓋深澳電廠，大潭觀塘的接收站早就蓋好了，藻礁生態區也已經破壞殆盡了，這還真是把人民當猴耍啊！

他指出，有人說因為新北市蘇貞昌選情危急，因此行政院決定放棄深澳電廠以保蘇貞昌；桃園市鄭文燦選情穩定，不怕桃園民眾與環保團體反彈，因此可以用藻礁換深澳，如果連能源政策都會被選情考量綁架，那只能說蔡政府最後一定是「機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命」。

(中時 )