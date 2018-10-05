能源政策不能青菜換蘿蔔 藍批賴清德機關算盡

友善列印
中時
王正寧

行政院長賴清德今天在立法院備詢時說，若大潭觀塘天然氣第三接收站能順利興建並滿足用電需求，行政院可以重新評估停止深澳電廠計畫的可行性。國民黨文傳會代主委唐德明質疑，賴清德是把台灣民眾當三歲小孩？還是把台灣人民當猴子，讓台灣人民選擇是要早上三顆橡實？還是晚上三顆橡實？莫非賴院長真以為能源政策可以憑他一言而決？環評會議與環差會議都只是擺設嗎？

他說，深澳燃煤電廠會傷害附近幾個縣市人民的健康，所以大家反對興建；天然氣接收站大家並不排斥，只是大潭觀塘天然氣接收站會影響藻礁生態區，破壞珍貴保育類野生動物的棲息地，所以大家才希望縮減開發面積保護生態環境。兩者都有其正當性，賴清德開出藻礁還是深澳只能選一個的選擇題，擺明是要讓兩邊民眾形成對立、有你無我，這豈是一個行政院長該說以及該做的事。

對於接收站順利興建並且滿足用電需求後，才會重新評估停止深澳電廠計畫的可行性。他批評，賴清德果然話術高深，這段話裡面有幾個陷阱，首先是接收站要順利興建，也就是無條件趕快建；其次是要滿足用電需求，如果不能滿足用電需求，就一切白搭；最後，在不知道需要多少時間才能把接收站蓋好之後，才會重新評估停建的可行性，如果政府評估後決定要繼續蓋深澳電廠，大潭觀塘的接收站早就蓋好了，藻礁生態區也已經破壞殆盡了，這還真是把人民當猴耍啊！

他指出，有人說因為新北市蘇貞昌選情危急，因此行政院決定放棄深澳電廠以保蘇貞昌；桃園市鄭文燦選情穩定，不怕桃園民眾與環保團體反彈，因此可以用藻礁換深澳，如果連能源政策都會被選情考量綁架，那只能說蔡政府最後一定是「機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命」。

(中時 )

促轉會：未來半年將撤銷1萬人有… 《中時晚間快報》賴揆指示檢討能…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。