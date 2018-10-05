《中時晚間快報》賴揆指示檢討能源計畫 深澳電廠不排除停建

《中時晚間快報》賴揆指示檢討能源計畫 深澳電廠不排除停建

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中時電子報
綜合報導

◎賴揆指示檢討能源計畫 深澳電廠不排除停建

蔡政府宣布重啟深澳燃煤電廠，引爆北台灣空汙危機，牽動年底九合一大選。如今，在民意反彈下，行政院長賴清德剛剛在立法院宣示，經濟部如果站在專業立場，認為中油觀塘第三天然氣接收站可以順利興建，經濟部會重新盤點、檢討天然氣發電的能源計畫；如果新的天然氣能源發電計畫，可以滿足電力供應需求的話，行政院可以同意經濟部重新評估深澳電廠停止興建的可行性。

◎自救會發起反深澳簽署 籲北北基參選人承諾阻建

反深澳燃煤電廠自救會與綠色和平、綠色公民行動聯盟上午召開記者會，發起「反深澳煤電廠承諾書簽署行動」，呼籲年底九合一大選，台北市、新北市、基隆市的所有市長、市議員候選人簽署承諾，當選後依職權力阻深澳電廠興建。

◎2019年美軍力指數報告 陸俄軍事擴張是最大威脅

美國華府智庫傳統基金會4日發布的最新報告說， 2019年，中國大陸和俄羅斯的行為繼續對美國的重要利益構成威脅。報告還說，雖然如此，對美軍來說，2019年的全球作戰環境仍然有利於美國。

◎安心亞飾演越南新娘 DO MY BEST大幅成長

從最初的客串主持、扮醜當諧星，到後來成為歌手初唱片，更踏入演戲生涯，安心亞提及這趟歷程：「我那時候沒有覺得自己是漂亮的，我本身就蠻喜歡搞怪，也喜歡帶歡樂給大家，偶爾扮醜我其實是開心的，覺得跟本來的自己有點反差。」

(中時電子報)

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