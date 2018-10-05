苗栗縣府表揚孝行楷模與績優村里長

2018年10月05日 18:26 中時 巫靜婷

孝行楷模林沛宇（中）自小照顧遭逢變故的母親無微不至，榮獲內政部表彰為全國孝行獎楷模。（巫靜婷攝）

苗縣政府5日舉辦107年度特優村里長、績優民政人員暨孝行楷模表揚大會，由縣長徐耀昌頒獎表揚17位特優村里長、13位績優民政人員及15位孝行楷模，對在第一線盡心盡力、為民服務的村里長及事親至孝、身體力行的孝行楷模表達最誠摯的敬意。

在今年特優村里長中，剛獲得內政部頒贈「二等內政專業獎章」的苑裡鎮苑港里長王献榮為民服務年資超過40年，是本年度唯一獲得該獎章的村里長。

王献榮表示，從32歲開始服務鄉親已超過45年，共擔任過11屆的里長，看到鄉親歡喜自己就歡喜。王献榮服務鄉親數十年如一日的使命感，深獲當地里民肯定與信賴。因此，苗栗縣府特別製作「功在桑梓」聚寶盆，表彰其為民服務之貢獻。

孝行楷模方面，林沛宇榮獲內政部表彰為全國孝行獎楷模，就讀苗栗農工的他，因母親遭逢變故，從小照顧母親生活起居無微不至，給予母親最大的精神支持與陪伴。

林沛宇在校成績表現優異，性情成熟溫和，並時常主動投入校內公益活動，將愛心及善行推己及人，深獲師長與同學讚賞。縣長徐耀昌頒贈孝行楷模獎牌1座，並致贈獎勵金5000元，藉以鼓勵孝心，同時發揮弘揚孝道，帶動苗栗縣孝悌風氣。

績優民政人員如下，苗栗市民代表會祕書劉秀香、頭份市公所里幹事黃翠玲、通霄鎮公所課員李喻文、卓蘭鎮公所里幹事詹婷羽、公館鄉公所課長余錦屏、銅鑼鄉公所村幹事賴秋美、西湖鄉公所護士劉芳枝等7名績優民政人員。

孝行楷模如下，卓蘭鎮鄧松柏、後龍鎮陳思羽、銅鑼鄉林秀屏、三義鄉林玉金、大湖鄉張貴安、頭屋鄉劉媺琪、西湖鄉陳漢邦、泰安鄉周麗萍、獅潭鄉唐宏清、山佳國小徐偉誠、苗栗農工林沛宇、維真國中朱俊霖、維真國中邱立、公館國中黃怡芬、苗栗市勝利社區發展協會巫盛榮等15人。

(中時 )