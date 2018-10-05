週六日來台北希望廣場！山藥免費試吃添健康

2018年10月05日 18:07 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

外表其貌不揚的山藥，近些年受到養生風盛行，成為許多人喜愛食材！山藥其營養價值其高，有抗氧化、降血糖、降血壓、改善血脂、調節女性賀爾蒙！週六日來這免費吃山藥！

新北市政府農業局及雙溪區公所輔導瑞芳地區農會、雙溪區來來有機農場及平溪區南山農場於10月6日、7日在台北市希望廣場舉辦山藥展售試吃會，現場準備今年新開發的山藥點心供民眾免費試吃並舉辦山藥1元競標活動，歡迎大小朋友到此品嚐美味及搶購新鮮山藥。

新北的山藥生長於瑞芳、雙溪、貢寮、平溪一帶，多為野生特有種「基隆原生種山藥」，因為產地乾淨無汙染，口感細膩黏稠度高，種出來的山藥是台灣山藥品種中最優質的，每斤售價達200至350元，仍舊供不應求，特別細膩Q彈的口感，是饕客最愛的上等食材，10月6日、7日在希望廣場的試吃展售會將特別舉辦山藥1元競標及趣味問答，歡迎民眾前往用銅板價帶走高級食材。

新北山藥適合各式料理方式，生食熟食各有風味，如涼拌山藥絲、山藥香菇雞湯、山藥湯圓等。瑞芳地區農會林文和總幹事表示，瑞芳地區山藥在每年年初種植，生長期長達一年，自然種出的山藥質地紮實，尤其適合做熟食料理，例如藥膳山藥湯、山藥香菇雞湯，能帶出山藥獨特香氣且口感更加Q彈。

(中時電子報)