電競迷福音！林佳龍：研議電競場館進駐水湳智慧城

2018年10月05日 19:46 中時 盧金足

電競玩家愈來愈多，電競商機驚人！台中市長林佳龍5日表示，電競場館可以研落腳水湳智慧城，園區內規畫產業專區，動漫和遊戲、運動及娛樂產業都是火車頭產業，周遭有很多大學，近5萬名學生能進行人才培養，以築巢引鳳成功創造新的環境。

市議員江肇國關切電競議題，他說，今年統計台灣玩家人數已達到1400萬，市場規模達到400億元產值，台中市發展電競產業絕對有未來性，值得推動。台中市積極發展電競產業，要讓電競變成正式運動、競賽及產業，專業場館不可少，建議市府規畫專業電競場館。

經發局長呂曜志表示，業者對投資台中發展電競產業非常有興趣，也預計規劃綜合性園區，包含棚、攝影設備、各種不同賽事規模的場地及設備，並滿足電競產業及觀光需求，市府預計在水湳智慧城規劃專業電競場館，將持續與業者溝通與研商。

台中市長林佳龍指出，水湳智慧城中的中台灣電影中心，結合國家漫畫博物館培育本土ACG動畫Anime、漫畫Comics、遊戲Games產業，未來相當適合再結合電競產業；水湳智慧城是IOT物聯網產業很好的試煉場域，且附近有3所大學將近5萬名學生能進行人才培養，水湳會展中心也是未來大型活動的極佳場域。

林佳龍說，台中市府正積極招商，築巢引鳳，所有配套措施也在進行中。

江肇國建議，台中花博即將到來，市府應將規畫要辦的舊城新生博覽會納為花博第四展區，中區是台中發展的根源，應打造舊城再生博覽館，讓市民了解台中的前世今生，讓市民知道台中翻轉的歷史過程。

林佳龍表示，台中鐵路高架捷運化自10月1日台中車站大平台啟用至10月底10站全線通車，每週末都有很精采的活動，包含光影藝術節、川川市集、綠柳川點燈、民歌演唱會等，串聯起來的核心區就是舊車站的廣場，花博期間車站相關的展覽也不會停止，舊生新生博覽會將讓民眾了解台中過去與未來的連結。

(中時 )