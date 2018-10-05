路平完工民眾怨家門前不平 議員批林佳龍收割政績

2018年10月05日 20:34 中時 黃國峰 、 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

文心南路金店王社區居民5日抗議，文心路平人行道工程完工後，造成人行道與騎樓有20公分的落差，出入不安全，中市議員朱暖英，帶領居民向市府發聲。（黃國峰攝）

文心南路金店王社區居民5日指出，文心路平人行道工程完工後，造成人行道與騎樓有20公分的落差，且自來水表裸露，非常危險。（黃國峰攝）

居民指出如推嬰兒車也非常不便。（黃國峰攝）

居民指出機車底盤會卡住，推上去要很用力。（黃國峰攝）

居民指出老人家上斜坡非常不便。（黃國峰攝）

中市議員朱暖英指出人行道與騎樓有20公分的落差，出入不安全。（黃國峰攝）

居民提供照片表示，原來的人行道非常平順安全。（居民提供）

台中市文心路路平工程，日前才宣布完工，不少機車騎士都說道路品質很好，很好騎，不過位於南屯路及文心南二路間，文心南路雙號數的不少住戶指出完工後，人行道及騎樓的高低落差太大，影響出入安全，5日中市議員朱暖英帶領他們發聲，抗議林佳龍好大喜功，不顧民眾的安全。市府表示，已在騎樓和人行道間設有斜坡，會再和民眾溝通。

附近居民拉起白布條，寫上「最爛完工、好大喜功」、「鴨霸政府、欺侮百姓」等，住戶七嘴八舌的說牽機車，底盤會卡到、老人家要爬上斜坡很危險、坐輪椅的要多人扛。林主委表示，我們多次向建設局、養工處反應，人行道跟路面有20公分左右的落差，沒有做好銜接且自來水表裸露，影響民眾出入安全以及水溝的施工不良可能造成淹水等，但是市政府卻仍置之不理，但相反的，附近有一家名牌汽車展場，門前的人行道，市政府卻完全按照他們的需求施作，覺得市府是看身份做事，只好出來抗議。

台中市議員朱暖英表示，這邊的居民至少都住了20年以上，有照片為證，之前的人行道是很安全平順的，改造後反而造成20公分的落差，造成出入不便，老人家更容易發生危險，她在第一時間就請市政府養工處前來會勘，同一件事情有3次共3個層級的官員來會勘，卻完全沒有人可以決定要怎麼做。呼籲林佳龍政府不要趕政績的收割，把市民的聲音，當作耳邊風，必須在還沒有發生公安問題之前做好改善，還給民眾一個美觀又安全的環境。

建設局長黃玉霖指出，朱暖英陳述的問題，在於住戶利用騎樓柱間帶施設緩坡配合意願不高，建設局已與住戶溝通至少5次，有部分住戶及民意代表希望人行道方向設置斜坡道，但這是違規行為，且將造成人行道平整空間縮小約50至75公分，影響行人通行安全性，因此市府無法同意，在尚未取得雙方共識前，建設局將持續與住戶協調，創造雙贏局面。

(中時 )