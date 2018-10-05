21位藝術家畫出22個老地方巡禮新舊桃園

2018年10月05日 18:26 中時 蔡依珍

林岳德(右)和蔡奕勳(左)發揮巧思，透過膠帶在地板繪出桃園街道圖，以線條延伸到牆上，彷彿帶領大家走遍一個個桃園老地方。(蔡依珍攝)

「目前勉強」用解剖概念繪出有76年歷史的源芳醫院，醫師袍的綠和現址綠油油屈臣氏的綠重疊，呈現重建歷史建物就像醫學治療只著重修復、忽略心靈的感慨。(蔡依珍攝)

黃子紋則用童趣彩繪塗鴉的方式，描繪對改建後永和市場的期望，希冀老商圈能再度活絡、重現往日榮景。(蔡依珍攝)

呂仁凱用片段的方式呈現過去與現代交融的桃園家政女學校。(蔡依珍攝)

展期即起到22日止在只是光影獨立咖啡廳3樓展出，為鼓勵創作也呼籲大家能以低消入場。(蔡依珍攝)

展期即起到22日止在只是光影獨立咖啡廳3樓展出，為鼓勵創作也呼籲大家能以低消入場。(蔡依珍攝)

只是光影獨立咖啡廳即起舉辦「老城新桃園」展覽，邀請21個新銳藝術家畫出22個桃園老地方，平均年齡才30歲的藝術家們，用不同的方式呈現心目中對桃園的酸甜苦辣，細細品味每幅畫作的意涵彷彿逛完一圈老桃園、新生命的感覺，藝術家們也希望藉此讓大家認識、回味老桃園，更願意來參與、融入這個生活的城市。

策展人林岳德和蔡奕勳說，桃園一直以來都被人覺得是沒有自己文化的地方，感嘆桃園美術教育底子明明就很深厚，陽明、內壢、南崁等高中美術班數量名列前茅，但畢業後往往到外地發展，少留著在桃園，近年桃園外移人口急速攀升，卻多是工商業、科技業，藝術相對來說寥寥可數，但其實很多藝術家在默默關心著桃園，因此希望透過展覽喚起大家一同關心「桃園」這個大家成長、生活的地方。

林岳德和蔡奕勳笑說，「老城新桃園」聚集了21位關心桃園的藝術家，畫下桃園區22個老地方，有的已被剷平、有的面臨拆遷、有的是就在身旁但你可能從沒有注意到的地方，老地方在藝術家融入文史後重新詮釋，幻化出不同的樣貌與新的故事。

像是「目前勉強」用解剖概念繪出有76年歷史的源芳醫院，醫師袍的綠和現址綠油油屈臣氏的綠重疊，呈現重建歷史建物就像醫學治療只著重修復、忽略心靈的感慨；廖柏森用晦暗的色彩融入敬鵬大火客死他鄉的移工，帶出由武陵派出所改建成的新移民會館，提醒執政者和老闆改善勞動環境和條件；黃子紋則用童趣彩繪塗鴉的方式，描繪對改建後永和市場的期望，希冀老商圈能再度活絡、重現往日榮景。

張如安則以空拍概念畫出文昌公園，卻刻意用暗色系如遮羞布般，覆蓋住一個個罐頭遊具；陳美君運用彩色筆，畫出傳承5代、已有150年歷史的張松麥芽糖，凸顯麥芽糖對老闆、對老桃園的兒時回憶來說，都是快樂且繽紛的；Joy Ku的第五街洋服，則以黑白色彩呈現過去顧客和老闆間的親密關係，身材的細微變化老闆比顧客本身還更了解，但成衣產業襲台後，這樣的親密關係也跟著消逝；過去都畫人像或寵物的呂仁凱，也挑戰家政女學校宿舍，但現在已從清潔隊剷平成上公園、下停車場的建地，能尋到的舊史實非常稀少，因此他也用片段的方式呈現過去與現代交融的桃園家政女學校。

林岳德和蔡奕勳不但貼心找出老地方的老照片，搭配歷史文字解說，讓參訪者更能了解歷史脈絡，還幫每位藝術家拍攝1小時的影袋，剪輯成8分鐘的短片訴說創作歷程和對桃園的希望，展覽現場更發揮巧思，透過膠帶在地板繪出桃園街道圖，以線條延伸到牆上，彷彿帶領大家走遍一個個桃園老地方，展期即起到22日止在只是光影獨立咖啡廳3樓展出，為鼓勵創作也呼籲大家能以低消入場。

(中時 )